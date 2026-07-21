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Yosua Arya

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«Nuestras sonrisas les molestan»: Rodrigo De Paul rechaza las «teorías conspirativas sin fundamento» sobre la participación de Argentina en el Mundial

R. De Paul
Argentina
World Cup
España vs Argentina

Rodrigo De Paul defendió a Argentina tras perder la final del Mundial contra España y acusó a los críticos de difundir «teorías conspirativas infundadas». El centrocampista asegura que esas críticas solo reforzaron el vínculo en la plantilla de Lionel Scaloni, pese a la dolorosa derrota.

  • La estrella argentina defiende a su equipo

    De Paul defendió a Argentina tras perder 1-0 ante España en la final del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni, que había remontado para llegar a la final, no pudo ser la primera selección en 64 años en revalidar el título y cayó en la prórroga en el MetLife Stadium.

    Desde entonces, las críticas se han centrado no solo en el resultado, sino también en el comportamiento de Argentina, con reproches por sus tácticas antisportivas y los problemas disciplinarios durante la final.

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  • De Paul contraataca

    De Paul usó Instagram para acusar a los hinchas rivales de esperar el fracaso de Argentina y minimizar las críticas al equipo. El centrocampista admitió su decepción por quedarse sin otro título mundial y afirmó que lo que más le dolía era no poder llevar el trofeo a casa para los aficionados argentinos.

    Escribió: «Lo que más duele es no haber podido traer el Mundial a nuestro país, porque si alguien se merecía volver a vivir esa sensación erais vosotros. Pero, con el paso de las horas, vemos que la identificación que sienten con este grupo va más allá del trofeo, y a eso me aferro para superar este momento.

    «Hoy veo cuánta gente esperaba nuestro fracaso, difundiendo teorías conspirativas sin fundamento durante todo el Mundial solo para calmar su dolor por no vivir lo que nosotros, los argentinos, estábamos viviendo —nuestras sonrisas les molestan, nuestra forma de ser les saca de quicio».



  • La unidad frente a la adversidad

    De Paul afirmó que las críticas solo reforzaron la unión del vestuario argentino durante el torneo.

    «Eso solo reafirma que la pasión y el amor por nuestra camiseta lo pueden todo», añadió. «Nos dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO».

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  • Paredes EricGetty Images

    Las repercusiones continúan tras la final

    La participación de Argentina en el Mundial sigue bajo la lupa tras el tenso final contra España. Leandro Paredes fue expulsado después del pitido final, tras la previa expulsión de Enzo Fernández. Con la posibilidad de sanciones de la FIFA, el escrutinio sobre la Albiceleste parece que continuará más allá de su llegada a la final.