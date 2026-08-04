NUEVA YORK -- Hace exactamente 27 años, Don Garber asumió el cargo de comisionado de la Major League Soccer. Ahora, en una sala abarrotada de la oficina de la MLS en Nueva York, empleados de la liga, representantes de los clubes, ejecutivos de U.S. Soccer y miembros de la prensa se reunieron para ver a Garber presentar formalmente a su sucesor, Larry Berg.

Garber ha estado al frente de la MLS desde 1999, supervisando su crecimiento de 10 clubes a 30 entre Estados Unidos y Canadá. Con la liga tratando de aprovechar el impulso del Mundial de 2026, Berg llega en un momento decisivo.

Para Berg, copropietario de LAFC, futbolista de toda la vida, inversor de capital privado y hombre de familia, la oportunidad representa algo con lo que ha soñado a lo largo de sus 60 años.

Berg lleva su pasión por el fútbol por bandera. Durante su etapa en LAFC, el club ganó la MLS Cup de 2022, dos Supporters’ Shields y la U.S. Open Cup. Hablando el martes ante cientos de personas, un día después de que los propietarios de la MLS lo eligieran por unanimidad, Berg describió el cargo como una ambición de toda la vida.

«Tenemos esta gran oportunidad de dar ese siguiente paso en la MLS», dijo Berg. «Encabezar ese camino es un sueño de toda la vida».

Berg ya tiene una larga lista de asuntos que abordar, desde cómo puede la MLS aprovechar el Mundial hasta su próximo acuerdo de derechos audiovisuales, la calidad del juego y si el ascenso y descenso podrían llegar a convertirse alguna vez en una realidad.

A pesar de todo lo que le espera, Berg dijo que afrontará la transición escuchando. Quiere aprender de las personas que ya trabajan en toda la liga y comprender mejor la sólida base que ha construido Garber.

GOAL analiza cinco claves de la presentación oficial de Berg.