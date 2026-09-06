Reflexionando sobre la actitud de su equipo, que nunca se rindió, en un encuentro apasionante, el técnico se deshizo en elogios hacia el extraordinario carácter y la mentalidad mostrados. Hablando después del partido, Chivu dijo: "Fue un gran partido para ver, entretenido y una fantástica publicidad para el fútbol italiano. Con 2-2, ambos equipos fueron de tú a tú. Vi ocasiones en ambas áreas y, al final, somos nosotros quienes celebramos porque conseguimos poner el 3-2.

"Tenemos que felicitar al Nápoles porque es un equipo fuerte, bien entrenado y lleno de jugadores decisivos. Podríamos haber gestionado mejor el primer gol, y encajar el segundo fue consecuencia de pensar demasiado en lo que salió mal en el primero. Pero me encantó la reacción. El equipo no perdió la cabeza y mantuvo su identidad. Recortar hasta el 2-1 nos dio esperanza extra, sabiendo al mismo tiempo que no podíamos asumir riesgos desmedidos. Al final, nuestro coraje tuvo recompensa."