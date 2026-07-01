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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Daniel Buse

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«Nuestra oferta sigue en pie»: el FC Barcelona insiste en el traspaso de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid

Primera División
Barcelona
Julián Álvarez
Atlético Madrid

El FC Barcelona tiene buenas opciones de fichar a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, aunque también le sigue el Real Madrid.

El presidente del Barça, Joan Laporta, afirmó el miércoles: «He hablado con el Atlético. No quieren venderlo porque aún no tienen sustituto, pero nuestra oferta sigue en pie». 

El Barça ya presentó en junio una oferta de 120 millones de euros por el campeón del mundo argentino, lo que provocó burlas del Atlético. Además de algunas publicaciones elocuentes, el presidente del club, Miguel Ángel Gil, declaró a la agencia EFE sobre el Barcelona: «Nos mienten a nosotros, a los jugadores, a los medios y a su propia afición. Intentan hacer creer que pueden fichar a un jugador para el que, en realidad, no están preparados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así». 

Se refería al intento fallido de fichar a Nico Williams, del Athletic Club, quien se quedó en su equipo porque el Barça no pudo garantizar su inscripción. 

  • Al parecer, el Barça es el club preferido de Álvarez, quien anunció que, pese a tener contrato con el Atlético hasta 2030, quiere marcharse tras solo un año. «Creo que un cambio es lo mejor para todos. Quiero cumplir mis sueños», declaró a ESPN

    Antes del Mundial, el Real Madrid ofreció 150 millones de euros por él, pero el Atlético rechazó la propuesta. Los colchoneros se aferran a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, cifra que ningún club pagaría. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Joan Laporta: «Nos esforzamos mucho»

    «No le veo ninguna lógica a cómo se están comportando ahora», comentó Laporta sobre los responsables del Atlético, que al parecer no están dispuestos a negociar. «Nos estamos esforzando mucho», afirmó, asegurando que su club seguirá insistiendo en el fichaje de Álvarez. 

    Álvarez fichó por el Atlético procedente del Manchester City en 2025 por 75 millones de euros.

  • Las estadísticas de Julián Álvarez en la temporada 25/26:

    Partidos: 49
    Minutos jugados: 3549
    Goles: 20
    Asistencias: 9