Tagliafico no se guardó nada al reflexionar sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, y describió la actuación colectiva como muy por debajo del nivel esperado del campeón del mundo. En una amplia entrevista con ClankJPV, el lateral izquierdo del Olympique Lyonnais admitió que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dificultades para hacer frente al planteamiento de alta intensidad adoptado por la potencia europea.

«Nuestro rendimiento en la final fue muy pobre en comparación con nuestros otros partidos, y en ningún caso se acercó a lo que mostramos en 2022», admitió Tagliafico. «Por desgracia, España nos superó tácticamente por completo. Creo que la gente intentó un poco encontrar una forma de decir que no éramos la selección que todo el mundo conocía. Pero, por desgracia, creo que tácticamente nos pasó por encima. España es un equipo que presiona muy arriba, te quita el balón y domina la posesión. Eso es exactamente lo que no nos gusta. Somos un equipo al que le gusta controlar el partido con el balón. Cuando perdemos ese control, tenemos que defender juntos, y no somos los mejores en eso».