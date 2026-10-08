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«Nuestra actuación fue muy MALA». Nicolas Tagliafico admite que Argentina fue superada por España en la final del Mundial
Una lección táctica magistral de España
Tagliafico no se guardó nada al reflexionar sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, y describió la actuación colectiva como muy por debajo del nivel esperado del campeón del mundo. En una amplia entrevista con ClankJPV, el lateral izquierdo del Olympique Lyonnais admitió que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dificultades para hacer frente al planteamiento de alta intensidad adoptado por la potencia europea.
«Nuestro rendimiento en la final fue muy pobre en comparación con nuestros otros partidos, y en ningún caso se acercó a lo que mostramos en 2022», admitió Tagliafico. «Por desgracia, España nos superó tácticamente por completo. Creo que la gente intentó un poco encontrar una forma de decir que no éramos la selección que todo el mundo conocía. Pero, por desgracia, creo que tácticamente nos pasó por encima. España es un equipo que presiona muy arriba, te quita el balón y domina la posesión. Eso es exactamente lo que no nos gusta. Somos un equipo al que le gusta controlar el partido con el balón. Cuando perdemos ese control, tenemos que defender juntos, y no somos los mejores en eso».
- Getty Images Sport
Tagliafico admite la superioridad de España
El defensa argentino explicó además cómo la calidad técnica del conjunto español generó una carga física y mental que terminó siendo insuperable, al afirmar: "Cada pase fallado le devolvía el balón a España. Nos hicieron correr detrás de él una y otra vez, y al final terminó siendo agotador, tanto física como mentalmente. No somos un equipo que se sienta cómodo jugando sin el balón".
"Tenemos que admitir que España jugó mucho mejor que nosotros. No pudimos encontrar nuestro ritmo ni la calma para conservar la posesión en ningún momento del partido. Creo que el agotamiento emocional, físico y mental jugó un papel muy importante", añadió, destacando el desgaste que supuso un extenuante calendario de torneo para el núcleo veterano de la selección.
Sustos por lesiones y supervivencia en la Copa del Mundo
Más allá de los problemas tácticos de la final, Tagliafico reveló lo cerca que estuvo de perderse por completo el torneo debido a problemas físicos. El camino del defensa hasta la convocatoria estuvo plagado de incertidumbre, mientras luchaba contra una lesión de última hora que amenazaba con truncar su participación.
«Estuve así de cerca de quedarme fuera del Mundial. Empiezas a sentirte parte de algo y lo normalizas, pero estuve al borde de no jugarlo», confesó, señalando que se mantuvo en vilo hasta los últimos momentos antes de que Lionel Scaloni confirmara su plaza en el grupo. Durante el propio torneo, el estado físico de Tagliafico siguió siendo tema de conversación, especialmente en la final, donde jugó con importantes molestias.
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El peso de la camiseta y la rivalidad con Inglaterra
El camino hacia la final estuvo marcado por una histórica semifinal contra Inglaterra, un partido que tiene un enorme peso histórico y cultural para los argentinos. Tagliafico habló sobre el ambiente único que rodeó aquel encuentro y afirmó: "Teníamos la sensación de que no solo estábamos jugando ese partido para llegar a la final, lo estábamos jugando por todo el país".
Y añadió: "No solo estábamos jugando para llegar a la final. Estábamos jugando por todo el país. Teníamos esa sensación de que teníamos que salir y comérnoslos vivos desde el primer minuto". Puede que ese pico emocional contribuyera al "agotamiento" que citó en la final, ya que la selección volcó hasta la última gota de energía en la victoria sobre Inglaterra.
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