Según el diario Bild, Undav quiere definir su futuro antes del martes, día en que viajará a Estados Unidos con la selección alemana. Tras perder la final de la Copa DFB contra el Bayern, dejó claro que solo negociará hasta entonces: «A partir del miércoles me voy. Ya veremos qué pasa hasta entonces», afirmó.
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¡Novedades explosivas en las negociaciones contractuales! Al parecer, Deniz Undav presiona al VfB Stuttgart antes del Mundial
Si no hay acuerdo antes de su viaje al Mundial, las negociaciones se suspenderán temporalmente. La renovación más allá de 2027 quedará descartada este verano y el VfB podría perder a Undav gratis. A partir del 1 de enero, el internacional alemán podrá negociar libremente con otros clubes.
Para evitarlo, según Bild, el club le presentará una segunda oferta mejorada antes del próximo fin de semana. El máximo goleador del VfB ya rechazó a principios de mayo una primera propuesta de tres años con opción a 2030.
Ahora, el director general Alexander Wehrle y el director deportivo Fabian Wohlgemuth lideran la nueva ofensiva. El consejo de administración ya habría autorizado una propuesta récord con salario base de 5,5 a 6 millones de euros anuales (frente a los 4,5 actuales) y prima de fichaje de 3 millones.
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Undav quiere quedarse en el VfB Stuttgart y será suplente en el Mundial.
Undav ha insinuado a los responsables del Stuttgart que podría quedarse a largo plazo, ya que se siente cómodo con su familia en el club y en la ciudad. No obstante, su gran temporada (25 goles y 14 asistencias) ha llamado la atención de clubes internacionales con más poder adquisitivo.
En la selección, sin embargo, actuará de revulsivo bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Kai Havertz le cierra el camino como nueve, y en los últimos amistosos Undav partió por detrás de Nick Woltemade, pese a que el espigado delantero del Newcastle United vive un momento flojo y está lejos de las cifras del jugador del Stuttgart.
Sin embargo, tras ser el héroe del segundo amistoso contra Ghana y manifestar su deseo de ser titular, Undav escuchó declaraciones cuestionables de Nagelsmann. El seleccionador se disculpó y el jugador confirmó que su relación no se vio afectada.