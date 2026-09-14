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ibrahimovic⒞Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Novedades en el Milan: Ibrahimovic ha vuelto, hoy en el entrenamiento, el miércoles en la grada con el Benfica

AC Milán
Z. Ibrahimovic

El sueco faltaba en Milanello desde hacía seis meses

Esta mañana Zlatan Ibrahimovic ha regresado a Milanello por primera vez después de más de seis meses, desde el momento del enfrentamiento con Massimiliano Allegri que tanto había condicionado el final de la pasada temporada del Milan. A pesar de la distancia con el día a día del equipo, la colaboración entre Ibra, Gerry Cardinale y RedBird nunca se ha interrumpido. Ahora, el regreso a Milanello del Senior Advisor de RedBird marca un nuevo paso en la relación entre el sueco y el club rossonero. De hecho, Ibrahimovic fue el primer consejero de Cardinale en la revolución societaria que afectó al Milan tras el cierre de la pasada temporada.


Como informa Sky, hoy Ibrahimovic ha seguido el entrenamiento del equipo de Ruben Amorim desde la banda y el miércoles estará presente en San Siro con motivo del Milan-Benfica, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League.

  • En cualquier caso, no es imaginable un regreso en primera persona del sueco a la gestión del club:la sala de mando es enteramente de Cardinale, con el apoyo del consejero delegado Calvelli. Por eso el sueco ha dado un paso atrás respecto a la gestión compartida con Elliott y con un hombre fuerte suyo como Furlani. Ibra no tiene ni ha tenido nunca la última palabra en la elección del consejero delegado, del director deportivo o del entrenador. Pero es igual de evidente que, si mantienes durante tanto tiempo un papel central de 360 grados en el mismo club, tu opinión tiene peso. Y conociendo la figura de Zlatan, ese peso sigue siendo importante.

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