Esta mañana Zlatan Ibrahimovic ha regresado a Milanello por primera vez después de más de seis meses, desde el momento del enfrentamiento con Massimiliano Allegri que tanto había condicionado el final de la pasada temporada del Milan. A pesar de la distancia con el día a día del equipo, la colaboración entre Ibra, Gerry Cardinale y RedBird nunca se ha interrumpido. Ahora, el regreso a Milanello del Senior Advisor de RedBird marca un nuevo paso en la relación entre el sueco y el club rossonero. De hecho, Ibrahimovic fue el primer consejero de Cardinale en la revolución societaria que afectó al Milan tras el cierre de la pasada temporada.





Como informa Sky, hoy Ibrahimovic ha seguido el entrenamiento del equipo de Ruben Amorim desde la banda y el miércoles estará presente en San Siro con motivo del Milan-Benfica, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League.