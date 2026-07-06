Oliver Glasner es el nuevo entrenador del Nottingham Forest. Tras dejar atrás la decepción por su despido del Milan —que lo había considerado para reemplazar a Massimiliano Allegri antes de elegir a Rubén Amorim— y la pérdida de fuerza de la opción de que su mentor, Ralf Rangnick, fuera director deportivo del club rossonero, Ahora inicia su segunda etapa en la Premier tras ganar la Conference con el Crystal Palace. Firmó hasta 2029 y su salario rondaría los 15 millones de euros.
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Nottingham Forest ya tiene nuevo entrenador: Oliver Glasner. El Milan lo valoró como sucesor de Allegri
EL COMUNICADO
Comunicado del Nottingham Forest tras la destitución del portugués Vitor Pereira: «El club se complace en anunciar el nombramiento de Oliver Glasner como nuevo entrenador jefe. Glasner, uno de los técnicos más respetados y vanguardistas de Europa, llega con una sólida reputación en el desarrollo de jugadores, la creación de equipos ofensivos y la consecución de títulos. Su liderazgo, pericia táctica y mentalidad ganadora lo convierten en la persona ideal para guiar al club en su próxima etapa. Glasner llega al Forest tras ser el tercer técnico en ganar la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Sus títulos europeos y nacionales en Inglaterra demuestran su capacidad para forjar equipos ganadores. Llevó al VfL Wolfsburgo a la Liga de Campeones y al Eintracht de Fráncfort a la Liga Europa 2021/22, su primer gran título europeo en más de cuatro décadas. En Alemania sus equipos destacaron por intensidad, organización y juego ofensivo. En Inglaterra, en su primera temporada completa, ganó la FA Cup 2024/25, la FA Community Shield y, después, la UEFA Conference League».
LAS PRIMERAS PALABRAS
Estas son las primeras palabras de Oliver Glasner a los canales oficiales del club: «Estoy encantado de unirme al Nottingham Forest como entrenador. Desde mis primeras conversaciones con el propietario y el equipo directivo, quedó claro que comparten una visión sólida y confían plenamente en mí y en mi cuerpo técnico para construir un futuro duradero. Esa confianza, unida al potencial de la plantilla, me llena de ilusión. El Nottingham Forest es un club con un prestigio y una historia increíbles, dos veces campeón de Europa y con una de las aficiones más apasionadas del fútbol. Nuestro objetivo es construir un equipo que ayude al club a alcanzar el siguiente nivel y del que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos. Mi prioridad inmediata es conocer a los jugadores y al cuerpo técnico y empezar a trabajar en la pretemporada. Estoy ilusionado con el futuro y trabajaré sin descanso para representar con orgullo a este gran club y conseguir éxitos en el campo. Estoy deseando empezar».
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