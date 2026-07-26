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Noticias dispares para Lisandro Martínez y Matthijs de Ligt tras conocerse las últimas novedades sobre las lesiones de los centrales del Manchester United
Un impulso para Martínez antes del inicio de la temporada
El United confía en que Martínez esté listo para el debut en la Premier League contra el Hull City, según The National News.
El defensa argentino causó alarma al retirarse de la final del Mundial con molestias en el muslo, pero el cuerpo médico del club considera que no es grave. Se espera que el jugador, de 28 años, se reincorpore tras un descanso prolongado.
Su regreso refuerza el proyecto de Carrick, especialmente de cara a la Liga de Campeones. Aunque su historial de lesiones genera dudas entre la afición, el exjugador del Ajax será clave si el United quiere mejorar el tercer puesto de la pasada temporada.
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De Ligt sigue sin estar más cerca de volver
Las noticias sobre Martínez son positivas, pero la situación de De Ligt es más compleja. El central holandés no juega desde noviembre y se perdió el Mundial tras operarse de una lesión de espalda. Según «The National News», no regresará hasta el otoño, mientras sigue su recuperación.
Movimientos en el mercado de fichajes y refuerzos para el centro del campo
El United ha sido muy activo en el mercado de fichajes para corregir el desequilibrio de la plantilla. Ha fichado a Andrey Santos, procedente del Chelsea, por 48 millones de libras, y a Youri Tielemans, del Aston Villa, tras activar su cláusula de rescisión.
Además, buscan un lateral izquierdo para competir con Luke Shaw; Lewis Hall, del Newcastle, es el objetivo, aunque les echa para atrás el alto precio del mercado nacional.
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El futuro de Rashford y la profundidad de la plantilla
El frente de ataque sigue siendo clave, sobre todo el futuro de Marcus Rashford. Tras pasar la temporada pasada cedido en el Barcelona, todo indica que el jugador de 28 años volverá al United. El club catalán renunció a ficharlo y, debido a su alto salario, pocos equipos pueden asumir su traspaso.
La profundidad de la plantilla será clave, pues el United disputará cuatro competiciones, y se espera que los jóvenes Leny Yoro y Ayden Heaven cubran el centro de la defensa durante la ausencia de De Ligt.
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