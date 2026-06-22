Noticias de la selección masculina de fútbol de EE. UU. para el Mundial: Christian Pulisic vuelve a los entrenamientos, Folarin Balogun aspira a la Bota de Oro y la Federación de Fútbol de EE. UU. explica el himno «Country Roads»

IRVINE, California — Aunque ya tiene su plaza en las eliminatorias, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos aún debe responder varias preguntas antes de cerrar la fase de grupos contra Turquía.
Algunas giran en torno a Christian Pulisic y su situación de cara al resto del torneo. Otras se centran en la rotación de jugadores para un partido que, en esencia, no tiene ninguna importancia para la selección estadounidense. Y luego está una pregunta un tanto peculiar, sobre todo tras lo ocurrido el viernes por la noche: ¿De dónde demonios salió «Country Roads»?
Folarin Balogun y Alex Zendejas atendieron a la prensa el lunes, en la primera sesión completa de la semana. Estos fueron los temas clave, los puntos de debate y los momentos más distendidos de la jornada en Irvine...