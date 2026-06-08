El primer día de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en su nueva sede fue especial: no llegaron solos.

En total, 5.500 aficionados —ganadores de un sorteo con 32.000 inscritos— asistieron a la primera sesión de entrenamiento de la semana. La práctica del lunes fue tranquila, apenas dos días después del partido contra Alemania.

Aun así, hubo diversión: Antonee Robinson ganó un pequeño concurso de tiros al larguero y la gente le pidió a gritos que hiciera su habitual mortal hacia atrás, pero no lo hizo. Tras varias peticiones, Pochettino disparó desde 40 yardas; el primer tiro se desvió, pero el segundo le valió un aplauso. Al final, los jugadores firmaron autógrafos y Alex Zendejas atrajo a una multitud que lucía camisetas de Estados Unidos y del Club América.

En conjunto, fue la cálida bienvenida que Pochettino buscaba.

«Es más de lo que esperábamos, no solo por las instalaciones, sino por la gente que trabaja aquí», afirmó el entrenador. «Una combinación increíble: excelentes instalaciones y excelente gente. A veces hay buenos recintos, pero el personal no tanto. Prefiero instalaciones más sencillas con gente estupenda. Aquí tenemos ambas, y estamos muy agradecidos.

«Quiero dar las gracias de todo corazón a todas las personas que forman parte de estas instalaciones, porque lo preparan todo con cariño, y eso es lo más importante».