Noticias de la selección estadounidense de fútbol: la situación de Chris Richards sigue siendo incierta, mientras que Weston McKennie espera mantener su buen rendimiento en la Juventus durante el verano

Chris Richards se entrenó con el grupo el viernes sin problemas. Aun así, no jugará este fin de semana, confirmó Pochettino. Le frustra, pero es la realidad.

«Cuando decidimos la convocatoria, pensamos que Chris podría jugar la final de la Conference League porque ya la habíamos planificado», explicó. «Teníamos información que indicaba que podría estar contra el Rayo Vallecano y luego contra Senegal. Sin embargo, los plazos se alargaron y eso me molesta. No estoy contento, sabemos que Chris Richards es un jugador importante, pero mi decisión se basó en la información que teníamos y a veces no había claridad.

«Ahora debemos esperar a que esté disponible, aunque lleve un mes sin competir y luego evaluar si llega en forma al Mundial».

Pochettino admitió que varios jugadores sufren los problemas físicos típicos de la temporada, pero afirmó que, en general, todos están bien. Aun así, reconoció que el partido del sábado será un difícil equilibrio.

Pochettino admite que, antes de un Mundial, cualquier decisión conlleva riesgo: si descansa a los titulares, pueden llegar faltos de ritmo; si los juega y se lesionan, le criticarán por imprudente. Su argumento general era que, en la era de las redes sociales, a los entrenadores se les juzga solo por el resultado: si nada sale mal, se ignora la decisión, pero si algo sale mal, todos dicen que el entrenador se equivocó.

«Los detractores de hoy, con las redes sociales, nunca estarán de acuerdo, tanto si juegas con normalidad como si alineas al primer equipo para el Mundial», dijo. «Si no pasa nada, nadie dirá nada; buena decisión. Pero si pasa algo, ¡dicen que no tengo ni idea!

Es imposible saber qué debemos hacer. Por eso, desde el principio, se trata de prepararse de la mejor manera posible para que todos los jugadores puedan competir».