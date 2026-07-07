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Noticia oficial: El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, vuelve a los banquillos tras conseguir un nuevo puesto casi tres meses después de haber sido despedido por los Blues
Rosenior ficha oficialmente por el París FC
El nuevo entrenador ha firmado un contrato con opción a una temporada más. Sustituye a Antoine Kombouaré, que estabilizó al equipo y lo llevó al undécimo puesto en la máxima categoría del fútbol francés la pasada temporada. Es su segunda etapa en el país tras su paso por el Estrasburgo.
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El nuevo entrenador expone su visión
La directiva del club, respaldada por la familia Arnault y Red Bull, quedó impresionada por la trayectoria y el liderazgo del inglés. El director deportivo, Marco Neppe, confía en que su estilo exigente y moderno elevará al equipo.
Sobre el nombramiento, Neppe declaró: «Liam Rosenior reúne todas las cualidades que buscábamos. Es un entrenador moderno y exigente, reconocido por su capacidad para desarrollar tanto a los jugadores individualmente como al equipo en su conjunto.
«Más allá de su pericia táctica, nos han impresionado sus cualidades de liderazgo y su capacidad para unir al grupo en torno a una visión clara. Estoy convencido de que tiene todo lo necesario para triunfar en el Paris FC y le deseo mucho éxito en esta nueva etapa».
Rosenior declaró a los medios del club: «Estoy muy contento de ser el nuevo entrenador del Paris FC. Quiero que mi equipo disfrute jugando al fútbol, que se muestre y se exprese, y que juegue con intensidad y entusiasmo. Esa es mi filosofía y espero aportarla a este club».
Un ambicioso proyecto para la capital
La reputación de Rosenior como entrenador en Francia sigue siendo altísima tras su paso por el RC Strasbourg, donde terminó séptimo y clasificó para la UEFA Conference League con la plantilla más joven de Europa. Su experiencia en Inglaterra con Hull City y Derby County, y su trayectoria formando jóvenes talentos, fueron decisivas para su nombramiento.
Mientras tanto, su exequipo, el Chelsea, ha nombrado a Xabi Alonso como su sexto entrenador permanente en cuatro años bajo la propiedad de BlueCo.
- AFP
Se avecina una prueba nacional inminente
Rosenior dirigirá su primer entrenamiento el jueves y, dos días después, debutará en la Ligue 1 2026-27 visitando al Troyes. Con sólido respaldo económico, su objetivo es superar la mitad de tabla lograda la temporada pasada y, para ello, debe definir cuanto antes una idea de juego clara antes del cierre del mercado de fichajes.
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