Noticia impactante: «Raphinha tiene graves problemas familiares y económicos. Reza por fichar por el Al-Hilal»

Según Marcos André Batista Santos, exjugador del Inter, el delantero tiene problemas económicos y familiares que podrían llevarlo a fichar por el Al-Hilal.





En el podcast «Red Cast» afirmó: «Tiene graves problemas familiares y económicos. Reza para fichar por el Al-Hilal. Imaginen estar en su lugar: un serio problema familiar, deudas, mala gestión, y la espera de ir al Al-Hilal o renovar con el Barcelona. Eso afectasurendimiento: tiene la cabeza en otra parte».





Pronto llegó el desmentido: según Sport, Igor Padilha, persona cercana al futbolista, afirmó: «Tendrás que dar explicaciones por estas mentiras».