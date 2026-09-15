Según The New York Times, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, estaría a punto de firmar una nueva ampliación de contrato que le mantendrá al frente hasta 2030. El acuerdo actual del técnico de 65 años expiraba originalmente tras la conclusión de la Eurocopa de 2028. Sin embargo, después de su histórico triunfo en el Mundial de este verano, las negociaciones avanzan ahora hacia su fase final para asegurar su continuidad hasta el torneo de 2030.

Las conversaciones entre la Real Federación Española de Fútbol y el agente Alvaro Torres se han prolongado durante los dos últimos meses y están cerca de cerrarse formalmente.