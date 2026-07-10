Sorpresa: el fichaje de Ederson por el Manchester United se ha caído. Fabrizio Romano confirma que el United ha informado al Atalanta de su cambio de planes.
El club de Bérgamo, convencido de que el centrocampista está al 100 % de su forma, está dispuesto a reincorporarlo a la plantilla tras el cambio de planes de los Red Devils.
Ederson, por lo tanto, no fichará por el Manchester United, concluye Romano en su tuit. Matteo Moretto añade: «El centrocampista brasileño no ha superado los reconocimientos médicos; el club inglés ya ha informado al Atalanta».