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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Noticia bomba sobre el Atalanta: ¡Ederson no fichará por el Manchester United! El brasileño no ha superado el reconocimiento médico

Atalanta
Fichajes
Manchester United
Ederson

Trato frustrado: los Red Devils cambian de planes

Sorpresa: el fichaje de Ederson por el Manchester United se ha caído. Fabrizio Romano confirma que el United ha informado al Atalanta de su cambio de planes.


El club de Bérgamo, convencido de que el centrocampista está al 100 % de su forma, está dispuesto a reincorporarlo a la plantilla tras el cambio de planes de los Red Devils.


Ederson, por lo tanto, no fichará por el Manchester United, concluye Romano en su tuit. Matteo Moretto añade: «El centrocampista brasileño no ha superado los reconocimientos médicos; el club inglés ya ha informado al Atalanta».



  • LAS CIFRAS

    El Atalanta y el Manchester United ya habían acordado el traspaso de Ederson por 45 millones de euros, más 5 millones por temporada para el jugador hasta 2031. Solo se aguardaba el final de su participación en el Mundial con Brasil (eliminado por Noruega en octavos) para oficializarlo, pero ahora ha surgido un giro inesperado.

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  • LA DUDAS

    Según Florian Plettenbergh, el Manchester United sigue trabajando para cerrar el fichaje de Éderson. Fuentes del club aseguran que la operación no está completamente descartada, aunque reconocen que el proceso es complejo. Según el periodista, el traspaso aún es factible.


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