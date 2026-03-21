Según informan tanto Hessischer Rundfunk como Bild, el campeón del mundo de 2014 no formará parte de la convocatoria para el partido que el SGE disputará el domingo a domicilio contra el 05, a pesar de que está en forma y listo para jugar.
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¡Noticia bomba en el Eintracht de Fráncfort! Al parecer, el entrenador del SGE, Albert Riera, ha dejado fuera de la convocatoria a Mario Götze
Según estas informaciones, la exclusión se debe exclusivamente a motivos deportivos, por lo que Götze habría reaccionado con gran sorpresa ante la decisión del entrenador Riera. El jugador de 33 años ya se había quedado en el banquillo durante los 90 minutos de los dos últimos partidos, contra el FC St. Pauli (0-0) y el 1. FC Heideheim (1-0), y ahora se enfrenta a la posibilidad de quedarse fuera del equipo.
Ya el viernes, en la rueda de prensa, Riera había anunciado, ante el regreso de Younes Ebnoutalib y Can Uzun, que tendría que tomar algunas decisiones difíciles respecto a la composición de la convocatoria para el partido: «Alinearé a los jugadores que mejor se adapten al rival. Incluso tendré que descartar a algunos jugadores».
¿Está en peligro la renovación del contrato de Götze con el Fráncfort?
Götze tiene contrato con el SGE hasta el final de la temporada actual. Últimamente habían surgido rumores según los cuales ambas partes se planteaban la posibilidad de seguir juntas un año más. Según informaciones de *Bild*, las conversaciones al respecto están incluso muy avanzadas.
No está claro en qué medida afectaría a ello una posible salida de Götze de la plantilla. Algunos clubes de la MLS mostraron interés en el pasado por el fichaje del jugador de 33 años, y al parecer un equipo de tercera división de los Emiratos Árabes Unidos también habría puesto sus ojos en el centrocampista.
Mario Götze: las etapas profesionales de su carrera
Periodo
Club
2010 a 2013
BVB
2013 a 2016
FC Bayern de Múnich
2016 a 2020
BVB
2020 a 2022
PSV Eindhoven
2022 hasta la actualidad
Eintracht de Fráncfort