Noticia bomba en Catanzaro: Gorgone se queda sin el banquillo tras el cambio de opinión de Turati

El Catanzaro ha elegido a Giorgio Gorgone como nuevo entrenador. Firmarán un contrato de dos años.





El club calabrés reaccionó con rapidez tras la repentina retirada de Turati, quien horas antes había renunciado al cargo cuando el acuerdo parecía cerrado.





El club y el director deportivo, Ciro Polito, reaccionaron de inmediato: superada la decepción, se centraron en el futuro. En pocas horas, y según Sky Sport, eligieron a Gorgone, cerraron la operación y aseguraron la continuidad de la planificación para la próxima temporada.







