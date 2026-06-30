Como es sabido, el plan a largo plazo de los Lakers se centra en construir un equipo capaz de ganar el campeonato en torno a Luka Doncic y Austin Reaves. La temporada pasada LeBron asumió un rol nuevo como tercer violín del equipo. El trío funcionó en la fase regular: LeBron promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias y mostró que aún puede competir al máximo nivel.

En los playoffs, las lesiones de Reaves y Doncic en la segunda ronda facilitaron la barrida de Oklahoma City Thunder (0-4). Antes, en primera ronda contra Houston Rockets, LeBron recordó sus mejores tiempos y cargó a los Lakers con actuaciones estelares.

Convertir a Los Ángeles en aspirante al título antes del inicio de la 24.ª temporada de LeBron, en la que podría batir récords, parecía imposible, y esto también influyó en los planes del cuatro veces MVP. Su agente, Paul, ya avisó en la convulsa pretemporada de 2025 que, en la recta final de su carrera, quería optar a un quinto anillo. Como eso no parece posible de inmediato en Los Ángeles, LeBron deja tras ocho años la Ciudad de los Ángeles en lo que podría ser su último cambio de aires en la NBA.

En sus ocho años con los Lakers se quedó fuera de los playoffs en 2018 y 2021, aunque ganó su cuarto anillo en 2020, en la burbuja de Disney World por la pandemia. Después llegaron tres eliminaciones en primera ronda, la derrota en las Finales de Conferencia ante Denver en 2023 y la salida en segunda ronda frente a OKC la temporada pasada.

«LeBron James es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por estos ocho años y, por supuesto, también por habernos llevado al título en 2020 en las circunstancias más adversas», afirma Jeannie Buss, presidenta de los Lakers, en un comunicado: «Ha batido innumerables récords con la camiseta morada y dorada. Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre formará parte de la familia de los Lakers».