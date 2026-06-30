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LeBron James Playoffs 2025/26getty
Jonas Rütten

Traducido por

¡Noticia bomba de la NBA sobre LeBron James! El «Rey» deja los Lakers de Los Ángeles... ¿para reunirse con Stephen Curry?

LeBron James y los Lakers de Los Ángeles se separan tras ocho años y un título de la NBA. ¿Se formará ahora un «superequipo» de estrellas veteranas?

LeBron James ha informado a los Lakers que no seguirá en el equipo la próxima temporada y buscará otro destino. Así lo adelantó Shams Charania, de ESPN

Según el reporte, el director general Rob Pelinka habló con el agente de LeBron, Rich Paul, y el equipo reiteró su deseo de retener al “Rey”. Sin embargo, el jugador rechazó la oferta, en parte por la situación en Los Ángeles, y ahora saldrá al mercado de agentes libres por primera vez.

  • Como es sabido, el plan a largo plazo de los Lakers se centra en construir un equipo capaz de ganar el campeonato en torno a Luka Doncic y Austin Reaves. La temporada pasada LeBron asumió un rol nuevo como tercer violín del equipo. El trío funcionó en la fase regular: LeBron promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias y mostró que aún puede competir al máximo nivel. 

    En los playoffs, las lesiones de Reaves y Doncic en la segunda ronda facilitaron la barrida de Oklahoma City Thunder (0-4). Antes, en primera ronda contra Houston Rockets, LeBron recordó sus mejores tiempos y cargó a los Lakers con actuaciones estelares.

    Convertir a Los Ángeles en aspirante al título antes del inicio de la 24.ª temporada de LeBron, en la que podría batir récords, parecía imposible, y esto también influyó en los planes del cuatro veces MVP. Su agente, Paul, ya avisó en la convulsa pretemporada de 2025 que, en la recta final de su carrera, quería optar a un quinto anillo. Como eso no parece posible de inmediato en Los Ángeles, LeBron deja tras ocho años la Ciudad de los Ángeles en lo que podría ser su último cambio de aires en la NBA.

    En sus ocho años con los Lakers se quedó fuera de los playoffs en 2018 y 2021, aunque ganó su cuarto anillo en 2020, en la burbuja de Disney World por la pandemia. Después llegaron tres eliminaciones en primera ronda, la derrota en las Finales de Conferencia ante Denver en 2023 y la salida en segunda ronda frente a OKC la temporada pasada.

    «LeBron James es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por estos ocho años y, por supuesto, también por habernos llevado al título en 2020 en las circunstancias más adversas», afirma Jeannie Buss, presidenta de los Lakers, en un comunicado: «Ha batido innumerables récords con la camiseta morada y dorada. Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre formará parte de la familia de los Lakers».

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  • Curry LeBron ADGetty Images

    ¿Un equipo de leyendas en los Warriors con LeBron James, Anthony Davis y Stephen Curry?

    Ya podemos especular sobre el destino del jugador de 41 años. 

    Aunque los Cleveland Cavaliers deseaban su regreso, ahora se rumorea una espectacular unión con Stephen Curry y Anthony Davis en los Golden State Warriors.

    Según el experto de Yahoo, Kevin O’Connor, el plan de los Dubs es traspasar a Anthony Davis y, luego, fichar a LeBron como agente libre.

    El lunes se confirmó que Draymond Green, estrella de Golden State, renunciará a su opción de 28 millones de dólares para ser agente libre, lo que liberaría espacio salarial para fichar a LeBron. Según los informes, los Warriors podrían ofrecerle unos 15 millones, cifra que, según Bleacher Report, el alero aceptaría.

    Sería un salario inferior al tope salarial, pero nada modesto. Según Brian Windhorst, de ESPN, LeBron no aceptará rebajas para volver a Cleveland. 
  • Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Los Golden State Warriors y el plan con Anthony Davis y LeBron James

    Los Warriors ya intentaron fichar a LeBron el verano pasado y, en 2024, antes de los Juegos Olímpicos, volvieron a intentarlo. El periodista deESPN Brian Windhorst dijo hace semanas: «Si no sale bien con los Lakers, yo miraría hacia los Warriors».

    Jimmy Butler, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, saldría de Golden State para hacer espacio a Davis, quien llegaría desde Washington a cambio del alero. Para cerrar el trato, según O’Connor, haría falta incluir más elecciones de draft. Golden State dispone de dos futuras primeras rondas y cuatro intercambios de picks. 

    El lunes por la noche (CET), su agente, Bernie Lee, habló con ESPN y aclaró que no hay intención de marcharse: «Los Warriors apoyan a Jimmy en su rehabilitación para que vuelva a la cancha y ayude al equipo a luchar por el título. Jimmy está totalmente centrado en ello y quiere aportar su granito de arena, y eso será con los Warriors». 

    Además, se duda de que los Wizards quieran ceder a Davis, pues hace una semana renovaron a Trae Young y seleccionaron a AJ Dybantsa, el base del draft. Tras años en la parte baja de la Conferencia Este, el equipo de Brian Keefe aspira a los playoffs, objetivo por el que fichó a Young y a Davis.