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LeBron James Playoffs 2025/26getty
Jonas Rütten

Traducido por

¡Noticia bomba de la NBA sobre LeBron James! El «Rey» abandona los Lakers de Los Ángeles... ¿para reunirse con Stephen Curry?

LeBron James y los Lakers de Los Ángeles se separan tras ocho años y un título de la NBA. ¿Se formará ahora un «superequipo» de estrellas veteranas?

LeBron James ha informado a los Lakers que no seguirá en el equipo la próxima temporada y buscará otro destino. Así lo adelantó el periodista de ESPN Shams Charania. 

Según el reporte, el director general Rob Pelinka habló con el agente de LeBron, Rich Paul, y el equipo reiteró su deseo de retenerlo, pero el jugador rechazó la oferta, en parte por la situación en Los Ángeles. Ahora James saldrá por primera vez al mercado de agentes libres.

  • Como es sabido, el plan a largo plazo de los Lakers consiste en construir un equipo capaz de ganar el campeonato en torno a Luka Doncic y Austin Reaves. La temporada pasada LeBron asumió un rol nuevo como tercer violín del equipo. El trío funcionó en la fase regular: LeBron promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias y mostró que aún puede competir al máximo nivel. 

    En los playoffs, las lesiones de Reaves y Doncic en la segunda ronda facilitaron la barrida de Oklahoma City Thunder (0-4). Antes, en primera ronda contra Houston Rockets, LeBron recordó sus mejores tiempos y cargó al equipo a hombros.

    Convertir a Los Ángeles en aspirante al título antes del inicio de la 24.ª temporada de LeBron, en la que podría batir récords, parecía imposible, y esto también influyó en los planes del cuatro veces MVP. Su agente, Paul, ya aclaró en la convulsa pretemporada de 2025 que, en la recta final de su carrera, LeBron buscaba su quinto anillo. Como eso no parece posible de inmediato en Los Ángeles, tras ocho años en la Ciudad de los Ángeles el alero afronta lo que probablemente sea su último cambio de rumbo en la NBA.

    En sus ocho años con los Lakers se perdió los playoffs en 2018 y 2021, pero conquistó su cuarto anillo en 2020, en la “burbuja” de Disney por la pandemia. Después llegaron tres eliminaciones en primera ronda, la derrota en las Finales de Conferencia ante Denver en 2023 y la eliminación en segunda ronda frente a OKC la temporada pasada.

    «LeBron James es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre estaremos agradecidos por estos ocho años y, por supuesto, también por habernos llevado al título en 2020 en las circunstancias más adversas», afirma Jeannie Buss, presidenta de los Lakers, en un comunicado: «Ha batido innumerables récords con la camiseta morada y dorada. Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre formará parte de la familia de los Lakers».

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  • Curry LeBron ADGetty Images

    ¿Un equipo de leyendas en los Warriors con LeBron James, Anthony Davis y Stephen Curry?

    Ya se especula sobre el destino del jugador de 41 años. 

    Aunque los Cleveland Cavaliers deseaban su regreso, ahora parece más probable una espectacular unión con Stephen Curry y su excompañero Anthony Davis en los Golden State Warriors.

    Según el experto de Yahoo, Kevin O’Connor, el plan de los Warriors es traspasar a Anthony Davis y, luego, fichar a LeBron como agente libre.

    Desde el lunes se sabe que Draymond Green, icono de los Warriors, se convertirá en agente libre al rechazar su opción de 28 millones, lo que libera margen salarial para fichar a LeBron. Según los informes, Golden State podría ofrecerle unos 15 millones, cifra que, según Bleacher Report, el jugador aceptaría.

    Sería menos que el salario máximo, pero aún así le reportaría una cifra importante. Según el periodista de ESPN Brian Windhorst, James no aceptará rebajas para volver a Cleveland. 
  • Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Los Golden State Warriors y el plan con Anthony Davis y LeBron James

    Los Warriors ya intentaron fichar a LeBron el verano pasado y, en 2024, antes de los Juegos Olímpicos, volvieron a intentarlo. El periodista de ESPN Brian Windhorst dijo hace semanas: «Si no funciona con los Lakers, miraría hacia los Warriors».

    Jimmy Butler, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, saldría de Golden State para hacer espacio a Davis. Para conseguirlo, debería ser traspasado a Washington, y según O’Connor se requerirían más elecciones de draft. Golden State dispone de dos futuras primeras rondas y cuatro intercambios de picks. 

    El lunes por la noche (CET), su agente, Bernie Lee, habló con ESPN y aclaró que no hay intención de marcharse: «Los Warriors apoyan a Jimmy en su recuperación para que regrese y ayude al equipo a pelear por el título. Jimmy está totalmente centrado en ello y quiere aportar su granito de arena, y eso será con los Warriors». 

    Además, se duda de que los Wizards quieran traspasar a Davis, pues hace una semana renovaron a Trae Young y seleccionaron a AJ Dybantsa, el base del draft. Tras años en la parte baja de la Conferencia Este, el equipo de Brian Keefe aspira a los playoffs, objetivo por el que fichó a Young y Davis.