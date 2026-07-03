Getty Images Sport
Traducido por
«Noté un ligero contacto con mi pelo»: la estrella croata se enfurece por una decisión del VAR en el último suspiro contra Portugal, mientras que el seleccionador Zlatko Dalic critica duramente las decisiones arbitrales
Una intervención tardía del VAR rompe el corazón a Croacia
Croacia creyó empatar en el descuento ante Portugal, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. La tecnología detectó un ligero toque de Matanovic antes de que el balón entrara.
El delantero admitió no saber si había tocado el balón, pero el árbitro le confirmó el contacto. Como el toque de Renato Veiga se juzgó como desvío involuntario, se mantuvo el fuera de juego. Portugal ganó 2-1, y Croacia quedó frustrada por la anulación.
- AFP
Matanovic cuestiona la decisión
Matanovic admitió que no estaba seguro de haber tocado el balón. El árbitro le explicó que el chip del balón detectó un ligero contacto y por eso marcó el fuera de juego.
«Noté un ligero contacto con mi pelo», admitió Matanovic. «Le pregunté al árbitro, no estaba seguro al 100 % de si lo había tocado. Me dijo que el balón lleva un chip, que hubo un ligero contacto y que, por lo tanto, era fuera de juego.
Es difícil encontrar las palabras adecuadas después del partido. Jugamos muy bien en la segunda parte y merecíamos más. Aún no he visto el penalti, pero si lo pitas… Tres goles, un fuera de juego, un poste… No tengo palabras, hoy hemos tenido muy mala suerte.
«Al salir al campo tuve buenas sensaciones. Hicimos un gran partido, pero esto va a doler. Debemos seguir adelante, seguir atacando y pensar en el Campeonato de Europa».
Dalic critica el «pésimo» arbitraje
Mientras Matanovic parecía desconcertado, Dalic estaba furioso. El seleccionador criticó el arbitraje y afirmó que su equipo no recibió protección ni imparcialidad. A pesar de la eliminación, Dalic elogió el espíritu de lucha de su equipo en la segunda parte.
«El arbitraje fue muy malo. Ni una falta, ni una interrupción a nuestro favor», afirmó Dalic. «Fue un mal arbitraje, pero Croacia perdió y no tenemos derecho a comentar mucho al respecto. Lo siento.
Felicito a Portugal y les deseo lo mejor. En la segunda parte dominamos, creamos ocasiones y no merecimos perder. Felicito a los chicos; en los dos partidos anteriores tuvimos algo de suerte».
- Getty Images Sport
Croacia queda eliminada, mientras que Portugal avanza a octavos de final.
Croacia quedó eliminada del Mundial 2026 y ahora prepara su próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA, en septiembre. Portugal, en cambio, se medirá a España en octavos de final en el Dallas Stadium el lunes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias