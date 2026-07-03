«Noté un ligero contacto con mi pelo»: la estrella croata se enfurece por una decisión del VAR en el último suspiro contra Portugal, mientras que el seleccionador Zlatko Dalic critica duramente las decisiones arbitrales

Matanovic admitió que no estaba seguro de haber tocado el balón. El árbitro le explicó que el chip del balón detectó un ligero contacto y por eso marcó el fuera de juego.

«Noté un ligero contacto con mi pelo», admitió Matanovic. «Le pregunté al árbitro, no estaba seguro al 100 % de si lo había tocado. Me dijo que el balón lleva un chip, que hubo un ligero contacto y que, por lo tanto, era fuera de juego.

Es difícil encontrar las palabras adecuadas después del partido. Jugamos muy bien en la segunda parte y merecíamos más. Aún no he visto el penalti, pero si lo pitas… Tres goles, un fuera de juego, un poste… No tengo palabras, hoy hemos tenido muy mala suerte.

«Al salir al campo tuve buenas sensaciones. Hicimos un gran partido, pero esto va a doler. Debemos seguir adelante, seguir atacando y pensar en el Campeonato de Europa».