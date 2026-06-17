Notas sobre la selección masculina de fútbol de EE. UU. en el Mundial: Tim Weah considera que Christian Pulisic es «uno de los cinco mejores extremos del mundo» y reflexiona sobre la brillantez de Lionel Messi

Esta semana, al igual que los días anteriores, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos hablaron sobre Pulisic. El mensaje fue el mismo: está trabajando duro y, si es posible, estará listo. Aun así, persiste el misterio sobre su lesión en la pierna, que lo ha mantenido entrenando por separado en los últimos días.

Tras el partido contra Paraguay, Pulisic afirmó no estar preocupado y sus compañeros comparten esa calma, aunque se preparan para cualquier escenario.

«No sé el término exacto de su lesión», dijo Robinson. «Lo toma día a día y aún no entrena al máximo con el grupo. Tenemos un par de días para evaluarlo y, por suerte, hay varios jugadores en el banquillo listos para ayudar.

«Es un torneo largo. Si no llega a este partido, nos aseguraremos de que esté listo para los siguientes, porque lo necesitaremos a él y a todos».

El martes, Tim Weah lo subrayó: Pulisic es clave.