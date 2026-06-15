Notas sobre la selección estadounidense en el Mundial: todas las miradas se dirigen a Australia, Matt Turner vive su momento de gloria y Tyler Adams sigue «a toda máquina» pese al riesgo de tarjeta amarilla

Mientras Turner pasaba el día en el estadio con su mujer e hijos, la mayoría de los jugadores se quedaron con sus familias en el hotel del equipo. Fue un alivio tras semanas de preparación para el partido contra Paraguay.

«En mi día libre no quiero ver a ninguno de ellos», bromeó Adams refiriéndose a sus compañeros, «así que estuve con mi familia y desconecté un poco. Rara vez veo a mis hermanos, madre y padre, así que fue muy importante simplemente pasar el rato con ellos y dejar el fútbol de lado por un día. Tener una jornada completamente libre en un torneo es poco habitual, así que creo que el hecho de que nos la concedieran reconoce el trabajo de las últimas semanas. No lo tomamos a la ligera».

Además, aprovechó para ver a sus New York Knicks ganar el título de la NBA el sábado por la noche junto a sus seres queridos.

«No me desmayé, pero, tío, estaba emocionado», recordó, refiriéndose a su famosa reacción ante la victoria de los Knicks en el cuarto partido, cuando saltó por encima del sofá. «Mi hermano lloraba. Eso demuestra lo que significa estar en Nueva York ahora. Fue muy especial».

Para Wright, el fin de semana fue más tranquilo. Nacido en Los Ángeles, ha tenido a mucha familia cerca para el gran partido en la cercana Inglewood. Gracias a que hay más tiempo entre partidos que en Copas del Mundo anteriores, pudo estar con su familia más que en 2022.

«Hay pros y contras», valoró Wright sobre el nuevo calendario. «Los días de descanso permiten que todos nos recuperemos. Antes jugábamos cada tres o cuatro días, ahora, con el descanso intermedio, veremos la mejor versión de cada jugador. De hecho, lo prefiero así; ayuda a recuperarse.

A nivel personal, solo estuve con los míos, recargué energías y desconecté».