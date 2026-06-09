Notas sobre la selección estadounidense de fútbol: Gio Reyna y Matt Freese luchan por un puesto, mientras persisten las dudas sobre el once inicial

Cristian Roldán es uno de los jugadores más experimentados de la selección estadounidense y un líder clave. Por eso, muchos compañeros, jóvenes y veteranos, acuden a él en esta semana previa al Mundial.

De cara a estos partidos clave, ¿qué consejo ofrece? Su respuesta es sencilla: empezar con fuerza. Es una lección que, espera, el equipo ya aprendió contra Alemania.

«Es extremadamente importante», afirmó. «Marcar pronto ayuda, pero si salimos fuertes, presionamos en todo el campo y cogemos impulso antes de los 15 minutos, tendremos muchas opciones de pasar la fase de grupos. El primer partido y los primeros 15 minutos son clave en un torneo; debemos estar preparados. No podemos confiarnos como contra Alemania, porque en un momento todo puede cambiar».

Pero eso es solo el principio: también hay que saber cuándo bajar el ritmo, quitarle intensidad al partido y sortear los momentos difíciles que, de nuevo, pueden cambiar un torneo.

«Eso viene con la experiencia y la astucia», explica. «Contra Alemania quizá debimos cometer falta, sacar el balón o lanzarlo a su campo para replegarnos. Cuando el portero recibe el balón tras un largo periodo defendiendo en bloque bajo, debemos preguntarnos: ¿podemos aguantar un poco más? Son aspectos que debemos mejorar como grupo; muchos equipos lo hacen bien y podemos imitarlos».