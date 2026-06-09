Notas sobre la selección estadounidense de fútbol: Gio Reyna y Matt Freese luchan por un puesto, mientras persisten las dudas sobre el once inicial

IRVINE, California -- Tras el revuelo de la sesión abierta del lunes, el martes la selección masculina de fútbol de Estados Unidos retomó la rutina. El entrenamiento fue habitual, pero también incluyó novedades, lo que beneficia su preparación para el Mundial.
La preparación prosigue en Irvine, el nuevo hogar provisional del equipo, donde los jugadores ya se sienten cómodos y equilibran la importancia del partido inaugural del viernes ante Paraguay con la necesidad de mantener la rutina previa.
Varios jugadores hablaron con la prensa, manteniendo el foco en la preparación mundialista. Así transcurrió el segundo día en Irvine: historias, charlas y momentos de diversión.