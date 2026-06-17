Notas del USMNT en el Mundial: Tim Weah califica a Christian Pulisic como «uno de los cinco mejores extremos del mundo», mientras Brenden Aaronson disfruta del espectáculo de Lionel Messi

Esta semana, al igual que los días anteriores, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos hablaron sobre Pulisic. El mensaje fue el mismo: está trabajando duro y, si es posible, estará listo. Aun así, persiste el misterio sobre su lesión en la pierna, que lo ha mantenido entrenando por separado en los últimos días.

Tras el partido contra Paraguay, Pulisic afirmó no estar preocupado y sus compañeros comparten esa calma, aunque se preparan para cualquier escenario.

«No sé el diagnóstico exacto», admitió Robinson. «Lo valoramos día a día y aún no se ha ejercitado con el grupo, pero tenemos jugadores en el banquillo con ganas de aportar».

«Es un torneo largo. Si no llega a este partido, lo tendremos listo para los siguientes, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar a todos».

El martes, Tim Weah lo subrayó: Pulisic es clave.