Notas del USMNT en el Mundial: Tim Weah califica a Christian Pulisic como «uno de los cinco mejores extremos del mundo», mientras Brenden Aaronson disfruta del espectáculo de Lionel Messi

Como todos, los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) han pasado los últimos días pegados a la pantalla. Han visto muchos vídeos sobre Australia, sobre todo su primer partido contra Turquía. En su tiempo libre, no han dejado de lado el fútbol: también han seguido el Mundial.
Aaronson y Robinson, por ejemplo, siguieron con atención la victoria de Argentina sobre Argelia el martes. Lo vieron como competidores, pero les resultó imposible no dejarse llevar por la admiración durante los momentos de magia de Lionel Messi.
«Ver el partido entre Turquía y Australia fue genial, porque pudimos sentarnos todos y analizarlo para ver cómo influir en él», dijo Aaronson. «Creo que eso mola bastante. Ver el partido de Argentina ayer también ayuda: por un lado, te muestra a posibles rivales futuros; por otro, es imposible no dejarse llevar cuando Messi marca un hat-trick. Eso es lo mejor».
Robinson añadió: «Para los aficionados, Messi es probablemente el mejor futbolista de la historia y, al verlo en acción, disfrutas de su calidad».
Aun así, ese entusiasmo de aficionado quedará de lado conforme avance el torneo. En la fase de grupos es fácil verlo con calma, pero a medida que avanza la competencia, los duelos cobran más seriedad.
«Si nos toca enfrentar a Argentina, estaremos listos para darlo todo», concluyó Aaronson, «pero, sí, es divertido ver todos estos partidos».