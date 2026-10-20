Los campeones de las dos últimas ediciones siguen al frente de la clasificación de la fase de liga con pleno de puntos: 9 en tres partidos. El Barcelona, por su parte, cayó al quinto puesto con 6 puntos y sufrió su primera derrota de la temporada tras encadenar 11 victorias consecutivas en todas las competiciones.
La insistencia táctica de Luis Enrique dio sus frutos y su equipo acabó imponiéndose a los visitantes en un encuentro de gran intensidad. Aunque el Barcelona amenazó con frustrar sus planes al igualar el marcador dos veces en la segunda parte, el dominio estructural del PSG en el último tercio del campo quedó patente: registró 3,73 goles esperados (xG) y 22 remates, 15 de ellos a puerta.
El campeón francés aprovechó su mejor preparación física y la profundidad de su plantilla para distanciarse en los últimos diez minutos. Estas son las notas de los jugadores del Paris Saint-Germain en este trepidante partido de Champions League: