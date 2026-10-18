Jeffrey De Lange: 6/10

De Lange tuvo una tarde relativamente tranquila bajo palos y solo realizó una parada, ya que al Angers le costó ponerlo a prueba. No pudo hacer nada ante el primer gol ni ante el penalti, pero estuvo acertado en la distribución y ayudó al Marsella a mantener un 58 % de posesión. Su colocación dio seguridad a la defensa adelantada dispuesta por Genesio.

Timothy Weah: 7/10

Capitán en esta ocasión, Weah jugó con su habitual despliegue físico. Fue decisivo en la elaboración de la jugada del empate y se le atribuyó la asistencia en el gol de Abdelli en el minuto 37. Ya en la recta final, dio otra asistencia a Paixao para sentenciar el encuentro. En sus 85 minutos sobre el campo mostró un equilibrio maduro entre las ayudas defensivas y las incorporaciones al ataque por banda.

Conrad Egan-Riley: 6/10

Egan-Riley aportó estabilidad en el centro de la defensa. Aunque la zaga se mostró vulnerable al encajar un gol en el minuto 14, se rehízo y supo contener la amenaza física de El Ouazzani. Terminó el partido con un buen porcentaje de acierto en el pase, mientras el Marsella apostaba por iniciar el juego desde atrás.

Emerson: 7/10

El veterano lateral demostró su capacidad creativa al dar la asistencia para el decisivo gol de Kamissoko en el minuto 43, justo antes del descanso. Sus centros desde las bandas fueron una amenaza constante y defendió bien su zona pese a la presión inicial del equipo local.

Geoffrey Kondogbia: 6/10

Kondogbia reforzó la defensa y aportó presencia física, aunque fue sustituido por Nayef Aguerd al cumplirse la hora de juego. Antes de salir, ayudó a frenar los contraataques del Angers y participó en las transiciones con las que el Marsella se hizo con el control del centro del campo.