Senne Lammens - 6/10

El joven portero realizó tres paradas para mantener al United en el partido, pero lamentará no haber dejado la portería a cero ante un Leeds que tuvo el 61 % de la posesión. Lammens dominó bien su área ante los 29 centros del Leeds, aunque en ocasiones se apresuró al sacar el balón debido a la intensa presión en Elland Road.

Lisandro Martinez - 5/10

Una tarde difícil para el argentino, sustituido al descanso por Noussair Mazraoui. Aunque intentó sacar el balón jugado desde atrás, sufrió ante la presencia física por alto de la delantera del Leeds y Carrick lo retiró pronto en busca de mayor solidez en las transiciones defensivas.

Harry Maguire - 6/10

Maguire fue el defensa del United que más trabajo tuvo y contribuyó de forma importante a los 33 despejes del equipo. Sostuvo la zaga ante el aluvión de ataques del Leeds y ganó bastantes duelos, pero la estructura defensiva colectiva falló en la jugada que desembocó en el gol del empate de Calvert-Lewin en el minuto 51.

Leny Yoro - 6/10

El adolescente dio muestras de su velocidad para recuperar la posición y de su excelente lectura del juego, y contribuyó a que el United sumara 14 intercepciones. Sin embargo, al igual que sus compañeros en la defensa de tres, se vio exigido por el movimiento constante de Okafor y Calvert-Lewin en la segunda parte.

Diogo Dalot - 6/10

En un papel que exigía una gran flexibilidad táctica, Dalot pasó largos periodos replegado. Le costó influir en ataque, ya que los carrileros del Leeds lo obligaron a centrarse principalmente en defender y limitaron su capacidad para incorporarse al ataque.



