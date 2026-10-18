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Mohamed Saeed
Traducido por

Notas del Manchester United ante el Leeds United: Bryan Mbeumo brilla, pero Dominic Calvert-Lewin empata para el Leeds

Manchester United
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Leeds vs Manchester United
Leeds
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

El Manchester United empató en un duelo muy táctico en Elland Road, donde Dominic Calvert-Lewin neutralizó el gol de Bryan Mbeumo en la primera parte. El equipo de Michael Carrick tuvo dificultades para mantener el control y acabó encajando el empate del Leeds tras una jugada bien elaborada al inicio de la segunda mitad.

La evolución táctica del Manchester United bajo las órdenes de Carrick afrontó una dura prueba en el intenso ambiente de Elland Road. El empate a -1 dejó al descubierto tanto su capacidad creativa como sus vulnerabilidades defensivas. Los visitantes se adelantaron en el minuto 35 gracias a una precisa definición de Bryan Mbeumo, que aprovechó la visión de Youri Tielemans.

El partido cambió rápidamente de rumbo en la segunda parte: el Leeds United logró el empate apenas seis minutos después de la reanudación. Dominic Calvert-Lewin aprovechó un descuido de la defensa del United para culminar una ocasión creada por Tarik Muharemovic. Aunque el United realizó 13 disparos, le faltó determinación en el último tercio para recuperar la ventaja y quedó en el 13.º puesto de la clasificación de la Premier League tras siete partidos.

  • Portería y defensa

    Senne Lammens - 6/10

    El joven portero realizó tres paradas para mantener al United en el partido, pero lamentará no haber dejado la portería a cero ante un Leeds que tuvo el 61 % de la posesión. Lammens dominó bien su área ante los 29 centros del Leeds, aunque en ocasiones se apresuró al sacar el balón debido a la intensa presión en Elland Road.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Una tarde difícil para el argentino, sustituido al descanso por Noussair Mazraoui. Aunque intentó sacar el balón jugado desde atrás, sufrió ante la presencia física por alto de la delantera del Leeds y Carrick lo retiró pronto en busca de mayor solidez en las transiciones defensivas.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire fue el defensa del United que más trabajo tuvo y contribuyó de forma importante a los 33 despejes del equipo. Sostuvo la zaga ante el aluvión de ataques del Leeds y ganó bastantes duelos, pero la estructura defensiva colectiva falló en la jugada que desembocó en el gol del empate de Calvert-Lewin en el minuto 51.

    Leny Yoro - 6/10

    El adolescente dio muestras de su velocidad para recuperar la posición y de su excelente lectura del juego, y contribuyó a que el United sumara 14 intercepciones. Sin embargo, al igual que sus compañeros en la defensa de tres, se vio exigido por el movimiento constante de Okafor y Calvert-Lewin en la segunda parte.

    Diogo Dalot - 6/10

    En un papel que exigía una gran flexibilidad táctica, Dalot pasó largos periodos replegado. Le costó influir en ataque, ya que los carrileros del Leeds lo obligaron a centrarse principalmente en defender y limitaron su capacidad para incorporarse al ataque.


  • imago-sport-1084712450.jpgSportimage

    Centrocampo

    Bruno Fernandes - 6/10

    El capitán se mostró muy trabajador, aunque vio la tarjeta amarilla ya en el minuto 17 por una falta táctica. Le costó marcar el ritmo como suele hacer, ya que el United solo tuvo un 39 % de posesión, pero su esfuerzo en defensa fue vital.

    Andrey Santos - 5/10

    Firmó una actuación combativa que terminó con una tarjeta amarilla en el tiempo añadido. Santos trabajó duro para romper el ritmo del Leeds, pero las rápidas combinaciones entre Tanaka y Stach en el centro del campo a menudo le dejaron atrás.

    Carlos Baleba - 6/10

    Baleba aportó la presencia física necesaria en el centro del campo durante 74 minutos. Despejó el balón con eficacia y ayudó a cubrir los espacios que dejaban los carrileros al incorporarse al ataque, antes de que Mason Mount le sustituyera en un cambio táctico.

    Youri Tielemans - 7/10

    Tielemans fue el artífice del primer gol del United: dio la asistencia a Mbeumo en el minuto 35 con un pase medido a la perfección. Fue el jugador del United que más serenidad mostró con el balón, aunque su influencia decayó en la segunda parte antes de ser sustituido por Matheus Cunha en el minuto 84.


  • Ataque

    Amad Diallo - 6/10

    Tarde discreta para el extremo, al que le costó encontrarse en situaciones de uno contra uno. Ante la falta de posesión del United, Diallo se vio obligado a menudo a defender en posiciones retrasadas y no pudo aportar la chispa necesaria para superar a la defensa del Leeds en el último tercio.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    Fue claramente el jugador más destacado del United. Mbeumo definió con la contundencia que Carrick venía reclamando para marcar en el minuto 35. Fue la principal referencia en los cuatro contraataques del United y siguió siendo una amenaza hasta el pitido final, pese a recibir pocos balones.


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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noussair Mazraoui - 7/10

    Entró por Martinez en el descanso y aportó mayor solidez defensiva. Ayudó al equipo a resistir tras el empate del Leeds, aunque aportó poco en ataque.

    Mason Mount - 6/10

    Entró por Baleba en el minuto 74 para dar más creatividad al equipo, pero no logró cambiar significativamente el desarrollo del partido, ya que el Leeds siguió dominando la posesión.

    Matheus Cunha - N/A

    Entró por Tielemans en el minuto 84 y no tuvo tiempo suficiente para influir en el resultado.

    Michael Carrick - 5/10

    El planteamiento táctico de Carrick permitió al Leeds tener demasiado el balón (61 %) y, aunque el plan de contraataque funcionó en la jugada del gol, la falta de control en el centro del campo hizo que el equipo se viera sometido a presión. Su cambio en el descanso ayudó en defensa, pero el equipo se quedó sin ideas cuando el Leeds igualó el marcador.

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