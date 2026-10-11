El Manchester City demostró por qué es el referente en disciplina táctica y eficacia implacable al imponerse con claridad por 3-0 al Liverpool en Anfield. La primera parte fue un duelo cerrado, marcado por la rigidez táctica de ambos equipos: los hombres de Enzo Maresca tuvieron el 65 % de la posesión, pero les costó superar el bloque bajo del Liverpool.

El partido cambió por completo en el minuto 62, cuando Ryan Gravenberch vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a los locales en inferioridad numérica y expuestos en las zonas centrales.

El City no tardó en aprovechar la ventaja numérica. Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 65 y, solo tres minutos después, marcó el suplente Jeremy Doku. Rayan Cherki redondeó la actuación dominante en el minuto 78.

La diferencia estuvo en la capacidad de los visitantes para pasar de una elaboración paciente a transiciones rápidas en cuanto aparecieron los espacios. Además, impidieron que el Liverpool marcara pese a que los locales realizaron 13 disparos durante el encuentro.