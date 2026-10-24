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Adhe Makayasa
Traducido por

Notas del Manchester City ante el Aston Villa: Erling Haaland marca, pero un doblete de Nicolas Jackson hunde al equipo de Enzo Maresca

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Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League

El Manchester City sufrió un frustrante revés después de que un doblete de Nicolas Jackson diera al Aston Villa la victoria por 2-1. Pese al gol del empate de Erling Haaland en la segunda parte, el equipo de Enzo Maresca no supo aprovechar su mayor posesión en Villa Park.

La visita del City a Villa Park fue una pesadilla táctica para Maresca, ya que el equipo visitante cayó por 2-1. El partido empezó de la peor manera posible para el City cuando Jackson aprovechó un error de la defensa para adelantar al Villa en el minuto seis. Pese a tener el 63 % de la posesión y realizar 15 disparos, al City le costó superar el disciplinado bloque bajo de Unai Emery en la primera mitad.

La segunda parte pareció abrir la puerta a la remontada cuando Haaland remató de cabeza con precisión un centro de Iliman Ndiaye para empatar en el minuto 52. Sin embargo, la fragilidad defensiva que había perseguido al City durante toda la tarde reapareció apenas ocho minutos después. Jackson volvió a marcar para devolver la ventaja al Villa y, pese a la presión ejercida en los últimos minutos y a registrar 1,96 goles esperados (xG), el City no encontró el segundo empate, lo que supuso un importante freno a su buen comienzo de temporada.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Gianluigi Donnarumma: 5/10

    Una tarde frustrante para el italiano, que solo recibió dos disparos a puerta y encajó un gol en cada uno. Aunque Jackson definió con precisión en el primero, Donnarumma cometió un error costoso en el segundo, en el minuto 60, al dejar que el remate de Jackson se le colara por debajo del cuerpo con demasiada facilidad. Por lo demás, apenas tuvo trabajo bajo palos, aunque participó mucho en la salida de balón mientras el City dominaba la posesión.

    Abdukodir Khusanov: 6/10

    Comenzó como lateral derecho y pasó al centro de la defensa tras el descanso. Khusanov fue el más sólido de los cuatro defensas titulares. No vio ninguna tarjeta y mantuvo la disciplina posicional. Contribuyó a los 47 despejes del City mientras el equipo intentaba neutralizar los balones largos con los que el Villa buscaba salir al contraataque.

    Ruben Dias: 5/10

    El capitán tuvo dificultades para organizar una línea defensiva que se mostró inusualmente vulnerable. Un arriesgado pase suyo de una banda a otra puso en apuros a Marc Guehi en la jugada del primer gol. Aunque, en general, mantuvo un alto nivel en la distribución del balón, su incapacidad para controlar los movimientos de Jackson fue un factor decisivo en la derrota.

    Marc Guehi: 4/10

    Un partido difícil para el central. Un mal control tras un pase de Dias permitió a John McGinn robarle el balón y asistir a Jackson en el primer gol del Villa, en el minuto seis. Después, vio una tarjeta amarilla en el minuto 32 por una falta deliberada. Incapaz de seguir el ritmo de las transiciones del Villa, Maresca lo sustituyó en el descanso como parte de un reajuste táctico.

    Josko Gvardiol: 6/10

    En su función híbrida, Gvardiol fue una opción de pase constante por la izquierda y contribuyó a los 27 centros del City. En defensa estuvo menos expuesto que sus compañeros del centro de la zaga, aunque le costó ofrecer cobertura cuando el Villa trasladaba rápidamente el juego a la banda contraria en sus contraataques.

  • imago-sport-1084955268.jpgAPL

    Centrocampo

    Enzo Fernandez - 6/10:

    El argentino tuvo mucho balón en el doble pivote mientras el City avanzaba por los distintos tercios del campo, y su falta sacada en corto ayudó a iniciar la jugada del empate. Sin embargo, le faltó el pase incisivo en jugada necesario para abrir de verdad el poblado centro del campo del Villa y, en ocasiones, los locales le superaron con demasiada facilidad cuando salieron al ataque con velocidad.

    Elliot Anderson - 5/10:

    Actuación discreta del centrocampista, que disputó los 90 minutos junto a Fernandez, pero no logró imponer su autoridad en el partido. Jackson le superó con demasiada facilidad en la jugada del primer gol del Villa, no aportó las llegadas tardías al área que Maresca suele exigir y vio una tarjeta amarilla en el minuto 74, cuando la frustración acabó por desbordarse.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Iliman Ndiaye - 7/10:

    El jugador más incisivo del City por la banda derecha. Tras poner a prueba a Zion Suzuki y estrellar un disparo en la parte exterior del poste en la primera mitad, Ndiaye dio una magnífica asistencia para el gol del empate de Haaland en el minuto 52: superó a su marcador con una bicicleta y puso un centro preciso al segundo palo. Siguió creando peligro hasta su sustitución, algo sorprendente, en el minuto 69.

    Rayan Cherki - 4/10:

    Una tarde decepcionante para el mediapunta. Actuó como número 10, pero no logró generar ninguna ocasión clara en la primera mitad y vio la amarilla en el minuto 38 por una entrada fruto de la frustración. Maresca decidió sustituirlo en el descanso.

    Jeremy Doku - 6/10:

    Como siempre, Doku fue una de las principales fuentes de desborde por banda. Superó a su marcador en varias ocasiones y contribuyó a que los visitantes forzaran un total de siete saques de esquina, pero a sus centros les faltó a menudo la precisión necesaria para encontrar a un compañero. Ian Maatsen consiguió contenerlo durante buena parte de la segunda mitad y, en los últimos minutos, Doku desvió un disparo fuera.

    Erling Haaland - 7/10:

    El noruego hizo lo que mejor sabe hacer: remató de cabeza, picando el balón, al segundo palo en el minuto 52 para dar momentáneamente esperanzas al City. Estuvo a punto de rescatar un punto en los instantes finales, pero Maatsen despejó sobre la línea de gol su cabezazo en el minuto 90. A menudo quedó aislado y su frustración se hizo evidente cuando, en la recta final, los pases que buscaban encontrarlo se fueron largos una y otra vez.

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  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rico Lewis - 6/10:

    Entró por Guehi en el descanso y ocupó el lateral derecho, mientras Khusanov pasó al centro de la defensa. Aportó más seguridad técnica y desdoblamientos por la derecha para ayudar al City a encerrar al Villa, aunque no pudo evitar el segundo gol de los locales.

    Phil Foden - 6/10:

    Sustituyó a Cherki en el descanso tras haber empezado en el banquillo después de su triplete entre semana ante el AEK de Atenas. Se mostró activo y puso un centro peligroso al final del partido que Haaland remató de cabeza en el minuto 90, pero un defensa despejó el balón. No pudo repetir su gran actuación de entre semana.

    Ryan McAidoo - 5/10:

    Relevó al activo Ndiaye en el minuto 69, cuando Maresca buscaba piernas frescas, pero al joven le costó tener el impacto deseado ante el bloque bajo del Villa y vio la tarjeta amarilla en el minuto 76 por agarrar a Maatsen.

    Enzo Maresca - 5/10:

    La decisión del entrenador de alinear de inicio a Guehi y Cherki le salió mal y le obligó a hacer un doble cambio en el descanso. Además, retirar al peligroso Ndiaye en el minuto 69 frenó el impulso del City, y su equipo acabó superado tácticamente por el planteamiento de Emery, basado en contraataques letales.

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