El City aprovechó sin piedad la superioridad numérica y marcó tres goles en apenas 13 minutos por medio de Erling Haaland, el suplente Jeremy Doku y Rayan Cherki. La prometedora actuación de los locales se convirtió en una pesadilla defensiva que dejó al descubierto la fragilidad del equipo en las transiciones. Estas son las notas de los jugadores del Liverpool:
Notas del Liverpool ante el Manchester City: Wirtz decepciona, Frimpong queda humillado y una locura de Gravenberch desencadena la derrota por 3-0
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Portería y defensa
Alisson Becker (5/10):
Quedó completamente desprotegido por una defensa que se vino abajo en la segunda parte. Apenas tuvo que intervenir en los primeros 45 minutos y acabó encajando tres goles en solo cuatro disparos a puerta, aunque poco pudo hacer ante la precisión de los remates.
Ronald Araujo (4,5/10):
Vio una tarjeta amarilla innecesaria por protestar en el minuto 8, lo que limitó su agresividad táctica. Firmó una primera parte aceptable antes de ser sustituido por Frimpong en el minuto 75.
Jules Jacquet (5/10):
Fue titular en el centro de la defensa y se impuso en varios duelos físicos durante la primera parte. Sin embargo, al quedarse el equipo con diez, sufrió junto al resto de la zaga por los enormes espacios que se abrieron por el centro, antes de ser sustituido en el minuto 88.
Virgil van Dijk (5,5/10):
Dirigió la defensa de forma excelente en los primeros compases y se adelantó con agresividad hasta el centro del campo para romper el ritmo del Manchester City. Tras la tarjeta roja, la carga defensiva se volvió imposible de asumir y vio una amarilla fruto de la frustración en el tiempo añadido (90+1').
Milos Kerkez (6,5/10):
Ofreció una excelente cobertura defensiva, con una intervención brillante y decisiva para impedir que Antoine Semenyo dispusiera de una ocasión clara de gol en el minuto 50. Mostró una frustración evidente y justificada ante las malas decisiones de Wirtz y el hecho de que no le pasara el balón en las transiciones ofensivas.
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Centrocampo
Ryan Gravenberch (5/10):
Una nota muy difícil de poner. Fue, sin duda, el mejor jugador del Liverpool y el motor del equipo durante más de 60 minutos, con una actuación que Jamie Carragher comparó con las de Patrick Vieira. Sin embargo, la ingenuidad que mostró al recibir la segunda tarjeta amarilla en el minuto 62 fue el punto de inflexión catastrófico que echó por tierra todo el trabajo de su equipo.
Alexis Mac Allister (6/10):
Compitió en lo físico y en lo técnico con el centro del campo del City. Tuvo muy mala suerte en el primer gol: un disparo de Doku bloqueado rebotó en él y cayó justo a los pies de Haaland. Acabó físicamente agotado a medida que se hizo notar la inferioridad numérica.
Florian Wirtz (3,5/10):
Una actuación muy decepcionante y plagada de imprecisiones. Perdió el balón una y otra vez, ejecutó mal las jugadas a balón parado, enviando a menudo el balón al primer defensor, y frustró visiblemente a sus compañeros. Fue sustituido con razón inmediatamente después del primer gol del City, en el minuto 66.
Víctor Muñoz (4/10):
Se movió por zonas prometedoras en ataque y probó suerte ante la portería en un par de ocasiones, pero se convirtió en un grave problema defensivo en la segunda parte. En el espectacular segundo gol del City, Doku recortó hacia dentro y le superó con demasiada facilidad.
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Ataque
Bradley Barcola (5/10):
Ayudó en defensa durante la primera parte, pero le faltó acierto en los metros finales e ignoró a sus compañeros en los contraataques. Mejoró ligeramente al comienzo de la segunda mitad y creó una buena ocasión para Koumas, antes de perder protagonismo y ser sustituido en el minuto 88.
Lewis Koumas (6/10):
En su primera titularidad en la Premier League, trabajó sin descanso e incomodó a Rúben Dias y Marc Guéhi con su presión constante. Puso a prueba a Donnarumma con un potente disparo antes de ser sustituido por Ngumoha en el minuto 75.
- AFP
Suplentes y entrenador
Trey Nyoni (4,5/10):
Sustituyó a Wirtz (66') en una situación imposible y le costó hacer frente al dominio absoluto del balón por parte del City.
Jeremie Frimpong (3/10):
Entró en el minuto 75, pero se le vio completamente perdido. Rayan Cherki le dejó por los suelos con una gran maniobra antes de marcar el tercer gol.
Rio Ngumoha (5/10):
Entró por Koumas (75'), pero no pudo tener una incidencia significativa en un partido que ya estaba perdido.
Joe Gomez y Federico Chiesa (sin calificación):
Entraron en el minuto 88, cuando el partido ya estaba decidido.
Andoni Iraola (5/10):
Su plan de partido funcionó a la perfección durante una hora: asfixió al City y generó transiciones. Sin embargo, pagó el desplome mental de su equipo tras la tarjeta roja, ya que sus jugadores no aguantaron ni tres minutos antes de encajar el primer gol.
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