Alisson Becker (5/10):

Quedó completamente desprotegido por una defensa que se vino abajo en la segunda parte. Apenas tuvo que intervenir en los primeros 45 minutos y acabó encajando tres goles en solo cuatro disparos a puerta, aunque poco pudo hacer ante la precisión de los remates.

Ronald Araujo (4,5/10):

Vio una tarjeta amarilla innecesaria por protestar en el minuto 8, lo que limitó su agresividad táctica. Firmó una primera parte aceptable antes de ser sustituido por Frimpong en el minuto 75.

Jules Jacquet (5/10):

Fue titular en el centro de la defensa y se impuso en varios duelos físicos durante la primera parte. Sin embargo, al quedarse el equipo con diez, sufrió junto al resto de la zaga por los enormes espacios que se abrieron por el centro, antes de ser sustituido en el minuto 88.

Virgil van Dijk (5,5/10):

Dirigió la defensa de forma excelente en los primeros compases y se adelantó con agresividad hasta el centro del campo para romper el ritmo del Manchester City. Tras la tarjeta roja, la carga defensiva se volvió imposible de asumir y vio una amarilla fruto de la frustración en el tiempo añadido (90+1').

Milos Kerkez (6,5/10):

Ofreció una excelente cobertura defensiva, con una intervención brillante y decisiva para impedir que Antoine Semenyo dispusiera de una ocasión clara de gol en el minuto 50. Mostró una frustración evidente y justificada ante las malas decisiones de Wirtz y el hecho de que no le pasara el balón en las transiciones ofensivas.