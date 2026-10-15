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Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

Notas del Crystal Palace ante el Lyon: los goles de Daichi Kamada y Yeremy Pino no bastan para evitar una ajustada derrota en la Europa League

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Lyon vs Crystal Palace
Lyon

El Crystal Palace cayó por 3-2 ante el Lyon en un vibrante partido de la Europa League disputado en el estadio Groupama. Pese a su enérgica reacción en la segunda parte, impulsada por los goles de Yeremy Pino y Daichi Kamada, no logró remontar una desventaja de tres goles.

La visita del Crystal Palace al Groupama Stadium fue un duelo táctico de dos partes bien diferenciadas. En los primeros 45 minutos, el equipo londinense tuvo dificultades para contrarrestar el fluido 4-3-1-2 del Lyon, y Corentin Tolisso abrió el marcador a los ocho minutos. La estructura defensiva volvió a desmoronarse en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Ernest Nuamah amplió la ventaja de los locales. El equipo del sur de Londres llegó al descanso con una remontada muy complicada por delante.

La segunda parte trajo un cambio importante en la dinámica del partido tras los ajustes tácticos desde el banquillo. Yeremy Pino reavivó las esperanzas de remontada poco después de la reanudación al aprovechar una asistencia de Adam Wharton. Sin embargo, justo cuando el Palace parecía a punto de hacerse con el control, Pavel Sulc marcó el tercero del Lyon en el minuto 76. Un gol postrero del suplente Daichi Kamada propició un final emocionante, pero el Lyon resistió y se llevó los tres puntos. Al Palace le queda lamentar los errores defensivos que echaron por tierra su producción ofensiva.

GOAL puntúa a los jugadores del Crystal Palace desde el Parc Olympique Lyonnais.

  • imago-sport-1084569087.jpgSports Press Photo

    Portería y defensa

    Walter Benitez - 5/10

    Fue una noche difícil para el portero, que encajó tres goles en cinco disparos a puerta. Poco pudo hacer ante la precisión del temprano remate de Tolisso, pero la organización defensiva de sus compañeros en el gol de Nuamah le dejó desprotegido. Terminó el partido con una sola parada y le costó imponerse durante los periodos de presión sostenida del Lyon.

    Chris Richards - 6/10

    Situado a la derecha de la defensa de tres, Richards tuvo una noche ajetreada siguiendo los difíciles movimientos de los atacantes del Lyon. Estuvo relativamente seguro con el balón, pero quedó fuera de posición en la transición que propició el tercer gol del Lyon. Fue sustituido en el minuto 83, cuando el Crystal Palace buscaba remontar.

    Axel Disasi - 5/10

    Al pilar central de la defensa le costó contener las incursiones del Lyon por el centro. Disasi se vio a menudo aislado ante la velocidad de Nuamah y tuvo dificultades para mantener adelantada la línea defensiva, lo que contribuyó a generar los espacios que el Lyon aprovechó para marcar sus goles en la primera parte.

    Jaka Canvot - 6/10

    El joven defensa dejó destellos de su capacidad para jugar el balón, pero los experimentados atacantes del Lyon le pusieron a prueba en el plano físico. Aunque mantuvo la calma bajo presión, la falta general de coordinación en la defensa de tres durante la primera parte hizo que fuera un partido europeo complicado para él.

  • imago-sport-1084569451.jpgSports Press Photo

    Centrocampo

    Tyrick Mitchell - 6/10

    Mitchell volvió a mostrarse incansable en la banda izquierda. Cumplió con sus tareas defensivas e intentó dar amplitud al equipo, aunque a sus últimos pases les faltó la precisión necesaria para superar a la sólida defensa del Lyon hasta la recta final del partido.

    Adam Wharton - 7/10

    Wharton volvió a marcar el ritmo del Palace. Dio la asistencia decisiva para el gol de Yeremy Pino en el minuto 50 con un inteligente pase en profundidad que superó al centro del campo del Lyon. Su capacidad para hacer avanzar el juego fue una de las pocas notas positivas de una primera parte difícil.

    Quinten Timber - 6/10

    Timber trabajó sin descanso en una posición adelantada, tratando de conectar el centro del campo con el único delantero. Su esfuerzo fue incuestionable, pero apenas encontró ocasiones claras ante una disciplinada defensa del Lyon antes de ser sustituido en el minuto 86.

    Oscar Mingueza - 6/10

    En un papel híbrido dentro de la línea de cuatro centrocampistas, Mingueza aportó flexibilidad táctica, pero le costó tener una influencia decisiva en el partido. Ayudó a conservar la posesión en el tercio central del campo, aunque fue sustituido en el minuto 75 para dar entrada a opciones más ofensivas.

  • FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP

    Ataque

    Yeremy Pino - 7/10

    Pino fue una amenaza constante entre líneas y dio esperanzas al Crystal Palace con un gol de bella factura al comienzo de la segunda parte. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 57, en una fase de juego muy disputada, y fue sustituido en el 75 tras una actuación llena de energía que puso en apuros a los locales.

    Ismaila Sarr - 5/10

    En una posición de carrilero poco habitual para él dentro del 3-4-2-1, a Sarr le costó compaginar sus responsabilidades defensivas con su instinto ofensivo. Recibió una tarjeta amarilla en el minuto 36 por una entrada a destiempo y acabó siendo sustituido en el 62 para dar paso a un planteamiento táctico más equilibrado.

    Jorgen Strand Larsen - 5/10

    Una noche frustrante para el delantero, que a menudo estuvo aislado y apenas recibió buenos balones en la primera parte. Le costó aguantar el balón ante los contundentes centrales del Lyon y fue sustituido por Eddie Nketiah poco después de la hora de juego.

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  • imago-sport-1084569047.jpgSports Press Photo

    Suplentes y entrenador

    Daichi Kamada - 7/10

    Kamada entró en el minuto 62 y tuvo un impacto inmediato. Marcó en el minuto 81 para dar paso a un final tenso y demostró una gran capacidad para encontrar espacios en el área. Su calidad técnica mejoró notablemente la fluidez del ataque del Crystal Palace.

    Eddie Nketiah - 6/10

    Sustituyó a Larsen en el minuto 62 y ofreció una amenaza diferente con sus desmarques a la espalda de la defensa. Aunque no marcó, su presencia mantuvo ocupados a los defensas del Lyon y abrió más espacios para Kamada y Pino.

    Dario Osorio - 5/10

    Entró en el minuto 75 y le costó adaptarse al ritmo de un partido muy intenso. Apenas tocó el balón, ya que el Lyon se replegó en un bloque bajo para proteger su ventaja.

    Anan Khalaili - 5/10

    Entró junto a Osorio para aportar frescura en las bandas, pero la experiencia del Lyon se impuso: gestionó bien los últimos minutos y limitó su impacto.

    Dwight McNeil - Sin calificar

    Entró muy tarde, en el minuto 86, y no tuvo tiempo suficiente para influir en el resultado.

    Oliver Glasner (entrenador) - 6/10

    Las rotaciones del centro del campo del Lyon superaron con demasiada facilidad su planteamiento inicial. Sin embargo, sus cambios en la segunda parte, especialmente la entrada de Kamada, demostraron su acierto táctico y estuvieron cerca de rescatar un punto en una situación difícil. La fragilidad defensiva sigue siendo preocupante a este nivel.

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