La visita del Crystal Palace al Groupama Stadium fue un duelo táctico de dos partes bien diferenciadas. En los primeros 45 minutos, el equipo londinense tuvo dificultades para contrarrestar el fluido 4-3-1-2 del Lyon, y Corentin Tolisso abrió el marcador a los ocho minutos. La estructura defensiva volvió a desmoronarse en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Ernest Nuamah amplió la ventaja de los locales. El equipo del sur de Londres llegó al descanso con una remontada muy complicada por delante.

La segunda parte trajo un cambio importante en la dinámica del partido tras los ajustes tácticos desde el banquillo. Yeremy Pino reavivó las esperanzas de remontada poco después de la reanudación al aprovechar una asistencia de Adam Wharton. Sin embargo, justo cuando el Palace parecía a punto de hacerse con el control, Pavel Sulc marcó el tercero del Lyon en el minuto 76. Un gol postrero del suplente Daichi Kamada propició un final emocionante, pero el Lyon resistió y se llevó los tres puntos. Al Palace le queda lamentar los errores defensivos que echaron por tierra su producción ofensiva.

GOAL puntúa a los jugadores del Crystal Palace desde el Parc Olympique Lyonnais.