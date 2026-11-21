El Chelsea arrancó con fuerza, presionó arriba y se adelantó en el minuto 25 por medio de Emegha, pero Okafor aprovechó los espacios que dejaba su defensa solo tres minutos después.
La temprana lesión de Caicedo privó al centro del campo de su sostén defensivo y, tras el descanso, un penalti por mano de Rogers permitió a Calvert-Lewin poner al Leeds por delante. Obligado a buscar la remontada con la defensa adelantada, el equipo de Alonso quedó a merced de los contraataques: Okafor volvió a marcar en el minuto 58 y Aaronson selló la goleada por 4-1 en el tiempo añadido.