Emiliano Martinez - 5/10

Detuvo dos remates de Calvert-Lewin en la primera parte y mantuvo al Chelsea en el partido. Quedó completamente desprotegido en el tercer y el cuarto gol del Leeds, cuando la estructura defensiva ante él desapareció.

Josh Acheampong - 5/10

Mostró ambición desde el principio con un disparo lejano en el minuto 9, pero tuvo dificultades para seguir los movimientos de Okafor por la banda. Malo Gusto lo sustituyó en el minuto 73.

Wesley Fofana - 4/10

Ganó bastantes duelos aéreos, pero no logró organizar la defensa ante las rápidas transiciones del Leeds. La falta que cometió, fruto de la frustración, en el minuto 74 resumió una tarde desordenada.

Levi Colwill - 5/10

Estuvo acertado en el pase y se incorporó al ataque para generar peligro en el área rival, aunque le bloquearon un cabezazo y un disparo en los últimos minutos. No pudo impedir que Calvert-Lewin dominara los espacios centrales reteniendo el balón de espaldas.

Pep Chavarria - 4/10

Las constantes incorporaciones de Jayden Bogle por la banda izquierda lo obligaron a replegarse. Aportó poco en ataque antes de dejar su sitio a Geovany Quenda en los últimos minutos.