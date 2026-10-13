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Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas del Arsenal ante el Lille: Bukayo Saka y Jurrien Timber desatan un vendaval en la segunda parte para mantener un inicio perfecto en Europa

Arsenal
Lille
Arsenal vs Lille
Liga de Campeones

El Arsenal prolongó su inicio perfecto en la Champions League con una eficaz victoria por 3-0 ante el Lille en el Emirates. Tras una primera parte de tanteo, los goles de Jurrien Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka en la segunda mitad aseguraron los tres puntos.

El Arsenal mantuvo su trayectoria impecable en la fase de liga de la Champions League con una contundente victoria por 3-0 ante el Lille en el Emirates Stadium. El partido tuvo dos mitades muy distintas: en la primera, el equipo de Mikel Arteta tuvo dificultades para superar el sólido y bien organizado bloque francés y llegó al descanso con el marcador 0-0, pese a dominar la posesión con un 58 %. El atasco táctico exigía aumentar la intensidad, y el Arsenal lo hizo tras la reanudación.

Timber rompió el empate en el minuto 64 tras incorporarse al ataque y marcar después de una gran jugada de Noni Madueke. El gol abrió el camino: Eze amplió la ventaja apenas tres minutos después, a pase de Bukayo Saka, que había entrado en la segunda parte. En el minuto 71, el propio Saka marcó tras recibir un pase de Kai Havertz para sentenciar el encuentro. El Lille apenas ofreció respuesta y no logró efectuar ni un solo disparo a puerta ante una estructura defensiva del Arsenal que se mantuvo impenetrable.

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    Portería y defensa

    David Raya - 7/10

    El español vivió quizá su noche más tranquila de lo que va de temporada. Como el Lille no realizó ningún disparo a puerta, las principales tareas de Raya se limitaron a recoger balones largos y mantener el ritmo en la salida de balón. Dominó su área con su habitual serenidad y contribuyó a que el Arsenal mantuviera la portería a cero sin apenas sobresaltos.

    Miles Lewis-Skelly - 7/10

    Una actuación muy madura del joven, que sigue demostrando que se desenvuelve con soltura en el primer equipo. En la primera parte ocupó con inteligencia posiciones interiores para facilitar la progresión del balón y se mostró sólido en defensa durante todo el tiempo que estuvo sobre el césped. Su disciplina táctica ayudó al Arsenal a limitar al Lille a solo cuatro disparos en total.

    Ezri Konsa - 8/10

    Con William Saliba en el banquillo, Konsa entró en el equipo y estuvo impecable. Su lectura del juego impidió que los contraataques del Lille llegaran a cobrar impulso. Ganó sus duelos con comodidad y mostró una gran velocidad para recuperar la posición en las contadas ocasiones en que los visitantes intentaron enviar balones a la espalda de la defensa. Formó parte de una zaga que concedió un xG de apenas 0,135.

    Gabriel - 7/10

    El brasileño mostró su habitual agresividad, dominó las disputas físicas y aportó la voz de mando necesaria para mantener adelantada la línea defensiva. Contribuyó a que los atacantes del Lille cayeran en la trampa del fuera de juego en tres ocasiones durante el partido y fue una amenaza constante en los siete saques de esquina del Arsenal.

    Jurrien Timber - 9/10

    El jugador que cambió el partido. La capacidad de Timber para pasar de lateral a organizador en el centro del campo causó problemas constantes al Lille. Su gol en el minuto 64 recompensó su insistencia y puso fin a la tensión en el Emirates. Combinó un gran trabajo defensivo con instinto goleador antes de ser sustituido por Ben White en el minuto 78.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Centrocampo

    Mikel Merino - 7/10

    Merino aportó la garra necesaria en una disputada batalla en el centro del campo. Fue fundamental para ganar los segundos balones y distribuir con eficacia la posesión hacia los jugadores más creativos. Aunque Martin Odegaard le sustituyó en el minuto 65 para aumentar la amenaza ofensiva, su despliegue durante la primera hora fue clave para desgastar al Lille.

    Declan Rice - 8/10

    Con el brazalete de capitán, Rice marcó el ritmo en el centro del campo. Cubrió muchísimo terreno, protegió a la línea de cuatro defensas y completó la gran mayoría de sus pases. Su colocación permitió al Arsenal mantener la presión en el último tercio, lo que acabó propiciando una ráfaga de tres goles.

    Bruno Guimaraes - 7/10

    Actuación sólida del brasileño, que sirvió de enlace entre el mediocampo más retrasado y el trío de ataque. Encontró bien los espacios y siempre se ofreció como opción de pase. Aunque en la segunda parte no brilló tanto como sus compañeros, su seguridad técnica fue esencial para mantener un 58 % de posesión.

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    Ataque

    Eberechi Eze - 8/10

    A Eze le costó encontrar espacios en la primera parte, pero apareció cuando el partido se abrió. Su definición en el minuto 67 para poner el 2-0 fue una muestra de calidad técnica que prácticamente acabó con las esperanzas de remontada del Lille. Fue una amenaza constante para los defensas franceses hasta que fue sustituido en los últimos minutos.

    Noni Madueke - 8/10

    Madueke fue el jugador más incisivo del Arsenal en una primera parte apagada y superó una y otra vez a su marcador por la banda. Su insistencia dio fruto cuando asistió a Timber en el primer gol, en el minuto 64. Fue sustituido poco después por motivos tácticos, pero su papel en el gol que abrió el marcador fue innegable.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Una noche frustrante para el delantero, que apenas recibió balones durante los 65 minutos que estuvo sobre el césped. Trabajó para fijar a los centrales del Lille y generar espacios para sus compañeros, pero no tuvo ninguna ocasión clara para aumentar su cuenta goleadora esta temporada antes de ser sustituido por Kai Havertz.

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    Suplentes y entrenador

    Bukayo Saka (entró en el 65') - 9/10

    Una actuación de revulsivo inmejorable. A los pocos minutos de entrar, asistió a Eze en el segundo gol y remató la noche marcando el tercero en el minuto 71. Su entrada cambió de inmediato la dinámica del ataque del Arsenal.

    Kai Havertz (entró en el 65') - 8/10

    Havertz aportó una dimensión diferente a la delantera. Mostró una gran visión de juego al asistir a Saka en su gol apenas seis minutos después de entrar. Aunque vio una tarjeta amarilla en el tramo final del tiempo añadido, su incidencia en el marcador fue notable.

    Martin Odegaard (entró en el 65') - 7/10

    El capitán del club ayudó a hacerse con el control total del centro del campo durante los últimos 25 minutos. Se movió entre líneas y complicó mucho más la tarea de marcar a los jugadores del Arsenal a una defensa del Lille ya fatigada.

    Ben White (entró en el 78') - 6/10

    Entró para reforzar la banda derecha y asegurar el resultado, algo que hizo con solvencia.

    Max Dowman (entró en el 85') - Sin calificación

    Una breve aparición del joven en los minutos finales, con el partido ya ganado.

    Mikel Arteta - 9/10

    Arteta mostró paciencia táctica en la primera parte y después gestionó el partido a la perfección con sus cambios. Dar entrada a Saka, Havertz y Odegaard al mismo tiempo con el marcador 0-0 (justo cuando llegó el primer gol) fue una decisión implacable que convirtió un duelo igualado en una goleada cómoda.

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