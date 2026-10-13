Notas del Arsenal ante el Lille: Bukayo Saka y Jurrien Timber desatan un vendaval en la segunda parte para mantener un inicio perfecto en Europa

El Arsenal mantuvo su trayectoria impecable en la fase de liga de la Champions League con una contundente victoria por 3-0 ante el Lille en el Emirates Stadium. El partido tuvo dos mitades muy distintas: en la primera, el equipo de Mikel Arteta tuvo dificultades para superar el sólido y bien organizado bloque francés y llegó al descanso con el marcador 0-0, pese a dominar la posesión con un 58 %. El atasco táctico exigía aumentar la intensidad, y el Arsenal lo hizo tras la reanudación.
Timber rompió el empate en el minuto 64 tras incorporarse al ataque y marcar después de una gran jugada de Noni Madueke. El gol abrió el camino: Eze amplió la ventaja apenas tres minutos después, a pase de Bukayo Saka, que había entrado en la segunda parte. En el minuto 71, el propio Saka marcó tras recibir un pase de Kai Havertz para sentenciar el encuentro. El Lille apenas ofreció respuesta y no logró efectuar ni un solo disparo a puerta ante una estructura defensiva del Arsenal que se mantuvo impenetrable.