T. Courtois - 6/10

El belga fue poco más que un espectador durante buena parte de la noche, ya que al Sevilla le costó generar ocasiones claras. Realizó cuatro paradas a lo largo del partido y mantuvo la concentración durante largos periodos sin intervenir. Poco pudo hacer ante el gol tardío de Bueno, que le impidió dejar la portería a cero en una noche por lo demás tranquila.

D. Huijsen - 7/10

Actuación madura del joven, cada vez más asentado en la defensa del Madrid. Mantuvo la disciplina posicional y ayudó a neutralizar las amenazas del Sevilla al contraataque. Distribuyó el balón con eficacia desde atrás y contribuyó al abrumador dominio territorial del Madrid.

I. Konate - 7/10

El francés aportó la presencia física necesaria para hacer frente a los balones largos y directos del Sevilla. Su velocidad para recuperar la posición fue esencial en las pocas ocasiones en que se puso a prueba la línea defensiva adelantada del Madrid. Mantuvo la calma bajo presión e impidió que los visitantes se asentaran en las zonas centrales.

M. Cucurella - 7/10

Con una actividad incansable por la banda izquierda, Cucurella ofreció una opción de pase constante al centro del campo. Fue aplicado en defensa y mantuvo a raya a los jugadores de banda del Sevilla.

F. Valverde - 8/10

Con el brazalete de capitán, Valverde firmó una actuación incansable como lateral derecho. Recorrió una enorme distancia por la banda, facilitó la transición entre defensa y ataque y aportó una amplitud crucial. Sus potentes incorporaciones al ataque y su capacidad para sacar el balón desde atrás desestabilizaron la estructura del Sevilla. Además, lideró la presión con su agresividad habitual antes de ser sustituido en el minuto 85.