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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del PSG ante el Manchester City: Ousmane Dembele deslumbra y los parisinos, letales de cara a portería, sorprenden en el Etihad

Paris Saint-Germain
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain dio una lección de contraataque y se impuso por 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium. Con una primera parte arrolladora, el equipo visitante se adelantó por tres goles, una ventaja que los locales no pudieron remontar.

El PSG dio una lección táctica en las transiciones y aprovechó la defensa adelantada del City con una eficacia demoledora para imponerse por 4-2. Los parisinos fueron implacables en la primera parte y silenciaron al público del Etihad Stadium al llegar al descanso con una ventaja de 3-0.

Pese a la presión constante del City y su 54 % de posesión, el equipo de Luis Enrique se mantuvo compacto y sumó 26 despejes y 12 intercepciones para frenar el ritmo de los locales.

Aunque Erling Haaland amenazó con una remontada en la segunda parte gracias a sus dos goles, la capacidad del PSG para marcar en momentos decisivos le permitió mantener el control. Los visitantes fueron mucho más eficaces que los locales: marcaron cuatro goles con solo nueve disparos a puerta.

Este resultado sitúa al PSG en lo más alto de la clasificación de la Champions League, con dos victorias en dos partidos, y pone de relieve su creciente madurez en Europa bajo la dirección de Enrique.

GOAL puntúa a los jugadores del PSG en el Etihad Stadium...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Portero y defensa

    Matvey Safonov - 7/10:

    El portero ruso tuvo trabajo durante toda la noche y realizó seis paradas ante un City que remató 27 veces en total. Poco pudo hacer en los remates de Haaland a corta distancia, pero su colocación y sus intervenciones fueron fundamentales para mantener la ventaja inicial del PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi aportó su habitual energía en la banda derecha y compaginó sus tareas defensivas con alguna incursión en ataque. Se mostró disciplinado ante las amenazas del City por las bandas y contribuyó a una actuación defensiva colectiva que limitó a los locales a solo dos goles pese a sus numerosas llegadas al área.

    Marquinhos - 7/10:

    El capitán dio ejemplo al liderar una defensa sometida a una intensa presión. Fue una pieza central del trabajo defensivo del PSG y contribuyó a los 26 despejes del equipo. Su liderazgo resultó esencial en la segunda parte, cuando el City aumentó el ritmo, para mantener el orden defensivo pese a la amenaza de Haaland por alto.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho firmó una actuación defensiva contundente y demostró por qué se ha convertido en un fijo en el equipo de Enrique. Se mostró agresivo en los duelos y desempeñó un papel importante en las 12 intercepciones que registró el PSG, saliendo a menudo de su posición para cortar pases dirigidos a los pies de Haaland.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes pasó una noche complicada siguiendo los movimientos del City en la banda. Aunque tenía capacidad física para aguantar el ritmo del partido, en ocasiones se vio superado por la gran cantidad de centros que el City envió al área. Sin embargo, su velocidad para recuperar la posición fue útil cuando el PSG quedó expuesto en las transiciones.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Centrocampo

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    El adolescente mostró una madurez impropia de su edad y dio la asistencia para el gol de Vitinha. Fue una fuerza dominante en el centro del campo, recorrió mucho terreno y facilitó las transiciones. Acabó siendo sustituido en el minuto 84 tras una actuación que combinó disciplina táctica y aportación ofensiva.

    Vitinha - 8/10:

    Magnífica actuación del centrocampista portugués, que marcó el ritmo de los visitantes. Anotó un tercer gol crucial en el minuto 32 al incorporarse desde atrás para culminar una jugada iniciada por Warren Zaire-Emery. Su capacidad para conservar el balón bajo presión fue vital para aliviar el incesante acoso del City.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz sentó las bases del primer gol con una asistencia a Desire Doue en el minuto 13. Su repertorio de pases permitió al PSG superar rápidamente el centro del campo del City, aunque, conforme avanzó el partido, se centró más en mantener la posición defensiva. Lucas Hernandez lo sustituyó en los últimos minutos.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Ataque

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Akliouche trabajó sin descanso como referencia ofensiva y a menudo se sacrificó para encabezar la presión. Obtuvo su recompensa en el minuto 63, cuando definió con acierto tras un pase de Dembele. Su gol dio al equipo el margen que necesitaba justo cuando el Manchester City empezaba a ganar impulso tras el primer gol de Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Fue el jugador más destacado de la noche. Dembele duplicó la ventaja del PSG en el minuto 15 y fue una amenaza constante al contraataque. En la segunda parte también mostró su faceta creativa al asistir a Akliouche para poner el 4-1, un gol que prácticamente sentenció el partido.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue marcó la pauta de la noche con una definición precisa en el minuto 13 para abrir el marcador. No se conformó con marcar: dos minutos después asistió a Dembele en el segundo gol. Su explosivo arranque determinó en gran medida el desarrollo táctico del partido antes de su salida en el minuto 66.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Suplentes y entrenador

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    Entró por Doue en el minuto 66. Aportó una nueva amenaza al contraataque, pero pasó buena parte de su tiempo ayudando al equipo a defender su ventaja mientras el Manchester City se volcaba al ataque.

    Joao Neves - 6/10:

    Sustituyó a Akliouche en el minuto 76 para aportar piernas frescas y solidez defensiva al centro del campo en el tramo final.

    Ferran Torres - Sin calificar:

    Entró en el minuto 76. No logró marcar de penalti porque Gianluigi Donnarumma detuvo su lanzamiento.

    Lucas Hernandez - Sin calificar:

    Entró por Ruiz en los últimos minutos para reforzar la defensa.

    Lucas Beraldo - Sin calificar:

    Entró por Zaire-Emery en el minuto 84 para asegurar el resultado.

    Luis Enrique - 9/10:

    Una clase magistral de táctica del español. Preparó a su equipo para resistir la presión y golpear al contraataque con precisión letal. Al detectar la vulnerabilidad del Manchester City ante la velocidad, su decisión de alinear de inicio a Doue y Akliouche junto a Dembele dio grandes frutos: una ventaja de tres goles al descanso de la que Enzo Maresca no pudo remontar.

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