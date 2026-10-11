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Moataz Elgammal
Traducido por

Notas de los jugadores del Olympique de Marsella ante el Troyes: Harit y Abdelli brillan y el equipo pone fin a su racha de derrotas

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A. Harit
Marsella
Troyes vs Marsella
Troyes
Ligue 1

El Marsella puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas con una disciplinada victoria por 2-0 ante el Troyes en el Stade de l'Aube, en la que mostró la flexibilidad táctica exigida por Bruno Genesio.

La primera parte fue un duelo cerrado, marcado por el 63,4 % de posesión del Marsella, que apenas encontró espacios ante el bloque compacto del Troyes. Pese a registrar una cifra de goles esperados (xG) ligeramente superior, de 1,26 frente al 1,14 de los locales, el OM mostró más eficacia en el último tercio y convirtió su dominio territorial en goles tras el descanso.

El empate se rompió en el minuto 50, cuando Amine Harit aprovechó un pase de Emerson para marcar y cambiar el rumbo del partido. El Troyes buscó la igualada, obligó a Jeffrey de Lange a intervenir en tres ocasiones y sumó 15 disparos en total, pero el Marsella se mantuvo firme. La victoria quedó sellada ya bien entrado el tiempo añadido, cuando Himad Abdelli transformó en el minuto 98 un penalti provocado por Faris Moumbagna. El gol castigó a un Troyes fatigado y permitió a los visitantes subir al 13.º puesto de la clasificación de la Ligue 1. Estas son las notas de los jugadores del Marsella:

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    Portero y defensa

    Jeffrey de Lange - 8/10

    Una actuación decisiva del portero, que posiblemente tuvo más trabajo que su homólogo pese al dominio del balón del Marsella. Firmó tres paradas cruciales para mantener la portería a cero y se mostró seguro cuando el Troyes generó ocasiones de calidad por un total de 1,14 goles esperados (xG). Su distribución del balón fue clave para que el Marsella alcanzara los 640 pases totales.

    Kelyann Bezahaf - 7/10

    El joven lateral derecho mostró una madurez impropia de su edad, especialmente en su lectura del juego. Sumó varias intercepciones cruciales, cortó balones directos y mantuvo una línea defensiva adelantada que presionó al centro del campo del Troyes.

    CJ Egan-Riley - 6/10

    Una actuación sólida como central. Se centró principalmente en sus tareas defensivas y contribuyó a que la defensa sumara 31 despejes. Le faltó algo de presencia ofensiva, pero aportó la solidez estructural necesaria para impedir que el Troyes aprovechara los contraataques.

    Nayef Aguerd - 7/10

    Dominante por alto y sereno con el balón. La capacidad de Aguerd para incorporarse al centro del campo ayudó al Marsella a mantener la presión. Fue una pieza clave de la defensa que limitó al Troyes a solo tres remates a puerta pese a sus 15 intentos en total.

    Emerson - 7/10

    El capitán predicó con el ejemplo y dio la asistencia decisiva para que Harit abriera el marcador en el minuto 50. Más allá de su aportación ofensiva, fue el corazón de la línea defensiva: organizó al equipo y se aseguró de que el Marsella mantuviera las líneas juntas.

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    Centrocampo

    Himad Abdelli - 8/10

    El más destacado en el centro del campo. Abdelli mostró una sangre fría extraordinaria para asumir la responsabilidad en el minuto 98 y transformar el penalti que sentenció el partido. Su despliegue físico fue inmenso y conectó la defensa con el ataque durante los 90 minutos.

    Nouhoum Kamissoko - 6/10

    Trabajó duro como mediocentro defensivo para cortar el juego rival en el centro del campo. Aunque apenas tuvo ocasiones de marcar, su presencia física protegió con solidez a la defensa hasta que fue sustituido.

    Angel Gomes - 6/10

    Una noche algo más discreta para el menudo creador de juego, que vio la amarilla en el minuto 45. Ayudó a mover el balón con eficacia, pero le costó encontrar el pase decisivo ante un bloque bajo antes de dejar su sitio a Kondogbia en los últimos minutos.

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    Ataque

    Amine Harit - 8/10

    El hombre que decidió el partido. Su gol en el minuto 50 fue una lección de cómo elegir el momento y mantener la calma. Fue el jugador más creativo del ataque del Marsella: pedía el balón constantemente y buscaba internarse por el centro de la defensa del Troyes, hasta que fue sustituido en el minuto 63.

    Igor Paixão - 6/10

    Se desenvolvió bien en la banda izquierda y dio amplitud cuando hizo falta. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, se mostró activo por el costado antes de ser sustituido en los últimos minutos.

    Amine Gouiri - 5/10

    Una noche frustrante para el delantero, que tuvo dificultades para participar en el último tercio del campo. Apenas intervino en las mejores jugadas de ataque del Marsella y fue sustituido poco después de cumplirse la hora de juego, cuando Genesio buscaba aportar aire fresco al equipo.

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    Suplentes y entrenador

    Neal Maupay - 6/10

    Entró en el minuto 63 por Gouiri. Aportó un perfil distinto como delantero centro mientras el Marsella defendía su ventaja de un gol.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Sustituyó a Harit poco después del gol. Trabajó con rigor defensivo en la banda y ayudó a frenar los intentos del Troyes de sacar el balón jugado desde atrás.

    Tochukwu Nnadi - 6/10

    Entró por Kamissoko para aportar frescura al centro del campo. Cumplió bien su cometido táctico y rompió el ritmo de los locales en los últimos veinte minutos.

    Faris Moumbagna - 7/10

    Entró en el minuto 87 para ofrecer una referencia física en ataque. Pese al poco tiempo que estuvo sobre el campo, protagonizó la acción más decisiva al provocar la falta dentro del área que permitió marcar el segundo gol.

    Geoffrey Kondogbia - N/A

    Entró en los últimos minutos por motivos tácticos para reforzar el centro del campo y asegurar el resultado.

    Bruno Genesio - 7/10

    Genesio acertó de pleno con su planteamiento. Consciente de la necesidad de poner fin a la mala racha, preparó al Marsella para dominar la posesión sin exponerse demasiado. Su decisión de alinear a Harit desde el inicio dio sus frutos y sus cambios evitaron que el Marsella cediera ante la presión final.

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