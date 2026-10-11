Jeffrey de Lange - 8/10

Una actuación decisiva del portero, que posiblemente tuvo más trabajo que su homólogo pese al dominio del balón del Marsella. Firmó tres paradas cruciales para mantener la portería a cero y se mostró seguro cuando el Troyes generó ocasiones de calidad por un total de 1,14 goles esperados (xG). Su distribución del balón fue clave para que el Marsella alcanzara los 640 pases totales.

Kelyann Bezahaf - 7/10

El joven lateral derecho mostró una madurez impropia de su edad, especialmente en su lectura del juego. Sumó varias intercepciones cruciales, cortó balones directos y mantuvo una línea defensiva adelantada que presionó al centro del campo del Troyes.

CJ Egan-Riley - 6/10

Una actuación sólida como central. Se centró principalmente en sus tareas defensivas y contribuyó a que la defensa sumara 31 despejes. Le faltó algo de presencia ofensiva, pero aportó la solidez estructural necesaria para impedir que el Troyes aprovechara los contraataques.

Nayef Aguerd - 7/10

Dominante por alto y sereno con el balón. La capacidad de Aguerd para incorporarse al centro del campo ayudó al Marsella a mantener la presión. Fue una pieza clave de la defensa que limitó al Troyes a solo tres remates a puerta pese a sus 15 intentos en total.

Emerson - 7/10

El capitán predicó con el ejemplo y dio la asistencia decisiva para que Harit abriera el marcador en el minuto 50. Más allá de su aportación ofensiva, fue el corazón de la línea defensiva: organizó al equipo y se aseguró de que el Marsella mantuviera las líneas juntas.