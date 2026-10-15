La campaña del Marsella en la Europa League sufrió un importante revés ante un Olympiacos disciplinado tácticamente. Pese a tener el 55 % de la posesión y realizar 11 disparos, al equipo de Bruno Genesio le faltó acierto para superar el bloque bajo de los visitantes griegos. El partido se decantó justo antes del descanso, cuando Santiago Hezze aprovechó una jugada de Chiquinho para marcar en el minuto 42 y dejar a los locales por detrás en el marcador.

En la segunda parte, el OM intentó cambiar su planteamiento con la entrada de jugadores creativos como Amine Harit y de futbolistas frescos en ataque, pero siguió sin convertir su dominio territorial en ocasiones claras. Aunque el Marsella logró cinco disparos a puerta, la defensa del Olympiacos se mantuvo firme, resistió la presión y obligó a los locales a atacar por las bandas, donde despejó sus centros sin dificultades.

El resultado deja al Marsella en el 31.º puesto de la tabla, con cero puntos en dos partidos, y pone de relieve una preocupante falta de profundidad en el último tercio.

GOAL puntúa a los jugadores del Marsella desde el Stade Velodrome...