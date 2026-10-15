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Olympique de Marseille v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Marsella ante el Olympiacos: Neal Maupay y el ataque del OM flaquean mientras Santiago Hezze marca

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Marsella vs Olympiakos
Olympiakos
Europa League

El Marsella cayó por la mínima (0-1) en el Stade Vélodrome ante un Olympiacos que logró una disciplinada victoria a domicilio en la Europa League. Un gol de Santiago Hezze al final de la primera parte marcó la diferencia en una noche frustrante para el equipo francés.

La campaña del Marsella en la Europa League sufrió un importante revés ante un Olympiacos disciplinado tácticamente. Pese a tener el 55 % de la posesión y realizar 11 disparos, al equipo de Bruno Genesio le faltó acierto para superar el bloque bajo de los visitantes griegos. El partido se decantó justo antes del descanso, cuando Santiago Hezze aprovechó una jugada de Chiquinho para marcar en el minuto 42 y dejar a los locales por detrás en el marcador.

En la segunda parte, el OM intentó cambiar su planteamiento con la entrada de jugadores creativos como Amine Harit y de futbolistas frescos en ataque, pero siguió sin convertir su dominio territorial en ocasiones claras. Aunque el Marsella logró cinco disparos a puerta, la defensa del Olympiacos se mantuvo firme, resistió la presión y obligó a los locales a atacar por las bandas, donde despejó sus centros sin dificultades.

El resultado deja al Marsella en el 31.º puesto de la tabla, con cero puntos en dos partidos, y pone de relieve una preocupante falta de profundidad en el último tercio.

GOAL puntúa a los jugadores del Marsella desde el Stade Velodrome...

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Portero y defensa

    Jeffrey de Lange - 6/10:

    El portero tuvo una noche relativamente tranquila en cuanto a intervenciones y realizó tres paradas. Sin embargo, el preciso disparo de Hezze le superó poco antes del descanso. En general, distribuyó el balón sin asumir riesgos, pero poco pudo hacer para evitar el gol de la victoria dado el espacio del que dispuso el atacante.

    Timothy Weah - 6/10:

    Situado en una posición más retrasada de lo habitual, Weah mostró destellos de su velocidad, pero a menudo se topó con una defensa del Olympiacos bien organizada. Disputó los 90 minutos, aunque no logró dar el último pase decisivo que hacía falta.

    Bamo Meite - 5/10:

    Una noche difícil para el defensa, que vio la tarjeta amarilla en el minuto 77 por una entrada torpe. Se le vio incómodo cuando el Olympiacos salía rápido al ataque y le faltó capacidad para dar pases verticales que superasen la primera línea de presión de los visitantes.

    Nayef Aguerd - 6/10:

    El más sereno de los cuatro defensas, Aguerd trató de iniciar el juego desde atrás. Salió airoso en la mayoría de sus duelos individuales, pero lamentará el fallo defensivo colectivo que permitió encajar el primer gol por el carril central.

    Emerson - 5/10:

    En un papel de gran exigencia física, el lateral no consiguió aportar el peligro necesario con sus incorporaciones al ataque antes de ser sustituido en el minuto 62. En defensa, los movimientos de Gelson Martins le sorprendieron en algunas ocasiones.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Centrocampo

    Tochukwu Nnadi - 5/10:

    A Nnadi le costó influir en el ritmo del partido. Fue sustituido en el minuto 62, cuando el Marsella buscaba más empuje ofensivo, tras no haber logrado incomodar de forma significativa a la pareja de centrocampistas del Olympiacos.

    Angel Gomes - 5/10:

    Gomes apenas participó en el juego y no consiguió encontrar espacios entre líneas. Fue sustituido en el minuto 75 tras una actuación en la que faltó la chispa creativa que tanto necesitaba el Marsella.

    Himad Abdelli - 6/10:

    Abdelli trabajó mucho para conectar la línea defensiva con el ataque, pero a menudo se encontró sin espacio en los pasillos interiores. Conservó bien el balón, aunque le faltó el pase decisivo para superar a la defensa del equipo griego.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Ataque

    Keyliane Abdallah - 5/10:

    Una actuación combativa que terminó antes de tiempo en el minuto 80. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 36 y pasó gran parte del partido al borde de la expulsión, lo que limitó su capacidad para presionar con agresividad.

    Neal Maupay - 5/10:

    Una noche frustrante para el delantero, bien controlado por los centrales del Olympiacos. No logró realizar ningún disparo peligroso a portería antes de ser sustituido en el triple cambio del minuto 62.

    Igor Paixao - 6/10:

    El más activo de los atacantes titulares, Paixao puso a prueba al portero en un par de ocasiones. Sin embargo, su toma de decisiones en el último tercio del campo dejó dudas en algunos momentos: optó por disparos poco prometedores cuando tenía mejores opciones de pase.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Suplentes y entrenador

    Amine Gouiri - 6/10:

    Entró en el minuto 62 y aportó de inmediato más verticalidad al ataque, aunque finalmente no logró abrir la lata.

    Ulisses Garcia - 5/10:

    Entró en el minuto 62 para reforzar la banda izquierda, pero aportó poco en ataque durante el último intento de remontada.

    Amine Harit - 6/10:

    Entró en el minuto 62 para aportar creatividad. Pidió el balón y mejoró la fluidez del Marsella, pero no logró concretar sus acciones.

    Faris Moumbagna - 5/10:

    Entró en el minuto 75 y aportó presencia física, pero tocó muy pocos balones en el área.

    Geoffrey Kondogbia - N/A:

    Entró para disputar los últimos diez minutos y aportar estabilidad, pero el partido ya se le estaba escapando al equipo.

    Bruno Genesio - 5/10:

    Su planteamiento táctico no tuvo en cuenta la solidez defensiva del Olympiacos. Su triple cambio pasada la hora de juego dejó claras sus intenciones, pero fue evidente la falta de un plan B más allá de los centros desde las bandas.

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