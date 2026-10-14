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Alvino Hanafi
Traducido por

Notas de los jugadores del Manchester City ante el Paris Saint-Germain: El doblete de Erling Haaland no basta para ocultar el derrumbe defensivo

Manchester City
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El Manchester City sufrió una decepcionante derrota por 4-2 en casa ante el Paris Saint-Germain, después de que su desastrosa actuación defensiva en la primera parte resultara fatal. Pese a la reacción en la segunda mitad liderada por Erling Haaland, los visitantes fueron letales al contraataque y se llevaron los tres puntos.

La solidez de la estructura defensiva del Manchester City se esfumó durante unos primeros 45 minutos de pesadilla en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca sufrió una y otra vez en las transiciones y llegó al descanso con tres goles de desventaja tras los tantos de Desire Doue, Ousmane Dembele y Vitinha. La falta de compactación por el centro permitió al PSG superar con facilidad la línea defensiva adelantada del City y dejó a los locales ante una tarea enorme en la segunda parte.

Aunque Erling Haaland mostró su habitual instinto goleador y recortó la desventaja en dos ocasiones, la fragilidad del City siguió siendo un problema. El gol de Maghnes Akliouche poco después de la hora de juego frenó, en la práctica, el impulso de la remontada. Pese a dominar el 54 % de la posesión y realizar 27 disparos, la incapacidad del City para contener la velocidad del PSG al contragolpe se tradujo en un fracaso táctico que llevará a Maresca a cuestionarse el equilibrio de su equipo entre el ataque y la protección defensiva mientras ataca.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Etihad Stadium.

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    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Una noche difícil ante los rivales de su antiguo equipo. Aunque realizó 5 paradas, quedó muy expuesto durante el aluvión ofensivo de la primera parte. Su colocación en el disparo lejano de Vitinha dejó dudas y le costó organizar una defensa que quedaba una y otra vez en tierra de nadie durante las transiciones del PSG.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Le costó hacer frente a la velocidad de Dembele y Doue. Formó parte de una defensa que no siguió los desmarques desde segunda línea, aunque sí contribuyó a la salida de balón del City cuando el equipo buscaba meterse de nuevo en el partido en los últimos minutos.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Se incorporó al ataque por fuera con su habitual atrevimiento, pero eso dejó con frecuencia libre el flanco izquierdo del City para que el PSG lo aprovechara. Le costó mantener la altura de la línea defensiva necesaria para dejar al PSG en fuera de juego, lo que contribuyó a generar el espacio para el segundo gol de los visitantes.

    Ruben Dias - 4/10

    El capitán vivió una noche para olvidar antes de ser sustituido al descanso. Reaccionó con una lentitud impropia de él a los movimientos de Ousmane Dembele y no logró mantener la línea defensiva, lo que llevó al 0-3 al descanso que acabó costándole el partido al City.

    Marc Guehi - 5/10

    Aunque mostró algo más de aplomo que su compañero en el centro de la defensa, Guehi se vio desbordado por la cantidad de jugadores que el PSG incorporaba al contraataque. Realizó varios despejes, pero le faltó la autoridad necesaria para frenar el descalabro en la primera parte.

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    Centrocampo

    Antoine Semenyo - 5/10

    En una posición más retrasada de lo habitual, Semenyo tuvo dificultades para influir en el juego. Fue sustituido en el minuto 61 tras no aportar la cobertura defensiva necesaria ni la creatividad para superar el bloque medio del PSG.

    Elliot Anderson - 6/10

    Dejó destellos de calidad técnica y fue uno de los pocos jugadores que intentaron dar energía al centro del campo. Sin embargo, a menudo quedó superado en las transiciones que dieron lugar a los goles de la primera parte.

    Rayan Cherki - 4/10

    Decepcionó en el puesto de mediapunta. Cherki no logró conectar el centro del campo con Haaland y Vitinha y Zaire-Emery le cerraron los espacios con frecuencia. Su sustitución en el descanso fue una necesidad táctica tras una actuación en la que apenas apareció.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Como principal organizador en el centro del campo, Fernandez intentó encontrar líneas de pase verticales a través de la defensa del PSG. Aunque dio continuidad a la circulación del balón, le faltó contundencia defensiva para frenar el empuje del PSG en una primera parte caótica. Fue sustituido en el último minuto por O'Reilly.

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    Ataque

    Jeremy Doku - 5/10

    Desesperantemente irregular. Doku superó a su marcador en varias ocasiones, pero le faltó acierto en el último pase. Fue uno de los tres sustituidos al descanso, cuando Maresca buscó opciones más resolutivas en el último tercio del campo.

    Erling Haaland - 8/10

    La única nota realmente positiva para el City. Haaland estuvo certero y marcó dos goles en la segunda parte (53' y 75') para dar a los locales un atisbo de esperanza. Aprovechó los pases de Ndiaye y Bouaddi y volvió a demostrar que le bastan medias ocasiones para marcar.

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    Suplentes y entrenador

    Matheus Nunes - 6/10

    Nunes entró tras el descanso, aportó más dinamismo al centro del campo y ayudó al City a mantener la presión durante sus mejores fases de la segunda parte.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Destacó desde el banquillo. Dio la asistencia para el segundo gol de Haaland en el minuto 75 y, pese a su juventud, se desenvolvió con soltura en un contexto de máxima exigencia.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Cambió el ritmo del partido tras entrar en el descanso. Dio la asistencia para el primer gol de Haaland en el minuto 53 y ofreció una amenaza más directa que los jugadores a los que sustituyó.

    Nico O'Reilly - N/A

    Entró por Fernandez en el minuto 90 y apenas tuvo tiempo para influir en el marcador.

    Enzo Maresca - 4/10

    Un desastre táctico en la primera parte. El planteamiento de Maresca dejó a la defensa completamente expuesta a los contraataques del PSG. Aunque su triple cambio en el descanso mejoró el rendimiento del equipo, el daño causado en los primeros 32 minutos fue imposible de remontar.

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