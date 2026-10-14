La solidez de la estructura defensiva del Manchester City se esfumó durante unos primeros 45 minutos de pesadilla en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca sufrió una y otra vez en las transiciones y llegó al descanso con tres goles de desventaja tras los tantos de Desire Doue, Ousmane Dembele y Vitinha. La falta de compactación por el centro permitió al PSG superar con facilidad la línea defensiva adelantada del City y dejó a los locales ante una tarea enorme en la segunda parte.
Aunque Erling Haaland mostró su habitual instinto goleador y recortó la desventaja en dos ocasiones, la fragilidad del City siguió siendo un problema. El gol de Maghnes Akliouche poco después de la hora de juego frenó, en la práctica, el impulso de la remontada. Pese a dominar el 54 % de la posesión y realizar 27 disparos, la incapacidad del City para contener la velocidad del PSG al contragolpe se tradujo en un fracaso táctico que llevará a Maresca a cuestionarse el equilibrio de su equipo entre el ataque y la protección defensiva mientras ataca.
GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Etihad Stadium.