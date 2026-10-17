Gianluigi Donnarumma - 6/10

El portero italiano tuvo una tarde relativamente tranquila pese a encajar dos goles. Poco pudo hacer ante el tanto del empate de Maeda y Flemming lo engañó con su penalti en los últimos minutos. Solo realizó una parada en todo el partido, ya que el dominio del City limitó al Ipswich a tres tiros a puerta.

Matheus Nunes - 7/10

Nunes rindió bien en el centro del campo y aportó la verticalidad necesaria para superar el bloque bajo del Ipswich. Estuvo preciso con el balón y atento en el repliegue defensivo antes de ser sustituido en los últimos minutos para refrescar tácticamente al equipo.

Nico O'reilly - 6/10

El joven firmó una actuación sólida antes de ser sustituido por Josko Gvardiol en el minuto 61. Mostró seguridad técnica, aunque en ocasiones sufrió ante el juego directo de Ouattara por la banda.

Ruben Dias - 7/10

El capitán dio instrucciones constantemente y organizó la línea de tres durante las fases de posesión. Se impuso físicamente en los duelos y contribuyó a que el City mantuviera la calma incluso después de que el Ipswich empatara al comienzo de la primera parte.

Marc Guehi - 7/10

Guehi aportó su habitual serenidad a la línea defensiva y ayudó al City a mantener la defensa adelantada para reducir los espacios. Cuidó su posicionamiento y ayudó a controlar las transiciones cuando el Ipswich intentó abrirse paso por medio de Maeda y Emersonn.