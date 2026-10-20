El Manchester City dio una lección de juego posicional y eficacia en el último tercio para golear 5-1 al AEK Atenas en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca controló el ritmo desde el pitido inicial y Elliot Anderson abrió el marcador en el minuto 12 tras una asistencia de Enzo Fernandez. Su estructura táctica permitió al City encerrar atrás al campeón griego, y Foden amplió la ventaja antes del descanso al aprovechar la primera de las dos asistencias del incansable Rico Lewis.
La segunda parte comenzó con una momentánea falta de concentración que permitió a Stavros Pilios recortar distancias para los visitantes en el minuto 52. Sin embargo, la respuesta del conjunto inglés fue rápida y contundente. Rayan Cherki restableció la ventaja de dos goles apenas cinco minutos después, antes de que Foden completara su triplete con otros dos tantos en los minutos 65 y 76. El City terminó el partido con un 60 % de posesión y nada menos que 17 disparos. Su actuación de gran intensidad reafirmó su condición de uno de los favoritos del torneo y dejó al AEK sin respuestas.