El Liverpool logró una trepidante victoria por 6-3 ante el LASK en su encuentro de la fase de grupos de la Champions League, un partido marcado por su eficacia en ataque y una sorprendente vulnerabilidad defensiva.

El Liverpool dominó por completo la primera parte y llegó al descanso con una ventaja de 3-0. La fluidez de la línea de ataque de Andoni Iraola fue demasiado para el conjunto austríaco: los visitantes encontraron espacios entre líneas con facilidad y terminaron el partido con 25 disparos y un valor de goles esperados (xG) de 3,37.

La segunda parte se convirtió en un constante intercambio de ataques, casi como un partido de baloncesto. Aunque el Liverpool marcó otros tres goles, un LASK resistente, que se negó a rendirse, también le hizo tres. A medida que el partido se abrió, quedaron al descubierto problemas en la estructura defensiva, especialmente tras una serie de cambios en la segunda mitad. Sin embargo, la calidad individual de los atacantes del Liverpool acabó imponiéndose a los locales y aseguró que el equipo de la Premier League mantuviera su pleno de victorias en la competición europea.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool desde el Raiffeisen Arena...