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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Inter Miami vs. Columbus Crew: la magia de Lionel Messi no basta y la tarjeta roja de Santiago Morales resulta decisiva

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Columbus Crew vs Inter Miami CF
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El brillo de Lionel Messi quedó neutralizado, ya que el Inter Miami cayó derrotado por 2-1 ante el Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field. Un derrumbe final, rematado por la expulsión de Santiago Morales, permitió al conjunto local llevarse los tres puntos en el tiempo añadido.

La estructura táctica del Inter Miami fue puesta a la prueba definitiva en un encuentro intenso en el que su solidez defensiva se vino abajo en los últimos instantes. Con un sistema 3-4-3 diseñado para facilitar la libertad creativa de Messi, las Garzas tuvieron problemas para mantener la igualdad ante la incesante presión del Columbus Crew. A pesar de tener el 56 % de la posesión, Miami solo consiguió tres disparos a puerta.

El partido cambió por una serie de errores disciplinarios y la fragilidad defensiva en los minutos finales. Aunque Messi marcó el gol del empate en el minuto 33 para neutralizar el penalti inicial de Josef Martinez, Miami no pudo sostener la presión.

La entrada de Morales resultó desastrosa, ya que su doble amonestación en muy poco tiempo dejó al equipo visitante con diez hombres en el minuto 90+6. Esta inferioridad numérica fue aprovechada de inmediato por Jamal Thiare, que asestó el golpe definitivo en el noveno minuto del tiempo añadido para sentenciar el destino de Miami.

  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portería y defensa

    Rocco Rios Novo - 6/10:

    El guardameta realizó cuatro paradas para mantener a Miami en el partido, mostrando buenos reflejos ante un Columbus que registró seis disparos a puerta. Nada pudo hacer en el penalti de la primera parte y acabó siendo superado por una definición certera a corta distancia ya en el tiempo añadido.

    Gonzalo Lujan - 5/10:

    Una noche difícil para el defensor, que sufrió con los movimientos de la línea de ataque de Columbus. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 92, cuando la presión aumentaba, y formó parte de una zaga de tres que acabó cediendo durante los diez minutos de descuento.

    Casemiro - 4/10:

    Jugando fuera de su posición natural, el veterano firmó una actuación decepcionante. Le faltó la movilidad necesaria para seguir las incorporaciones rivales en el sistema 3-4-3 y fue objetivo constante del ataque de Columbus.

    Micael - 6/10:

    El más sereno de los defensas centrales titulares, Micael realizó varios despejes vitales.

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    Centrocampista

    Facundo Mura - 6/10:

    Actuando como carrilero, Mura aportó una amplitud decente y cumplió con diligencia en sus labores defensivas hasta su sustitución en el minuto 71. Vio una tarjeta amarilla por una falta táctica.

    Yannick Bright - 5/10:

    Bright tuvo problemas para imponer su influencia en el centro del campo y vio una tarjeta amarilla en el minuto 40. También cometió una falta dentro del área que derivó en el penalti del minuto 28

    Rodrigo De Paul - 6/10:

    El argentino trabajó duro para enlazar la defensa y el ataque, aunque le faltó su chispa creativa habitual.

    Sergio Reguilon - 5/10:

    Reguilon ofreció una vía de salida por la izquierda, pero fue sustituido en el minuto 86 durante un periodo de tensión creciente. Su entrega desde zonas abiertas fue irregular y le costó seguir las incorporaciones por fuera de Mohamed Farsi.

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    Ataque

    Lionel Messi - 7/10:

    Una vez más, el jugador más destacado de Miami. Messi definió con sangre fría su ocasión en el minuto 33 para empatar, mostrando su calidad intacta pese a la falta general de producción ofensiva de Miami.

    Luis Suarez - 6/10:

    Noche discreta para el veterano delantero, que estuvo a menudo aislado. No consiguió rematar entre los tres palos, aunque su juego de espaldas permitió a Messi encontrar espacios entre líneas durante la primera parte.

    Daniel Pinter - 5/10:

    Pinter tuvo dificultades para entrar en juego en el último tercio y apenas tuvo protagonismo en el partido.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Suplentes y entrenador

    David Ayala - 6/10:

    Entró en el minuto 40 por el lesionado Bright, Ayala aportó más estabilidad en el doble pivote y ayudó a Miami a mantener un 56 % de posesión, aunque le faltó el último pase para romper el empate.

    Riquelme Fillipi - 5/10:

    Entró en el minuto 71, pero no logró tener un impacto significativo en la banda a medida que el partido se fue fragmentando cada vez más por las faltas.

    Santiago Morales - 2/10:

    Un cameo desastroso. Entró en el minuto 86, vio una tarjeta amarilla en el 93 y una segunda amarilla apenas tres minutos después. Su expulsión dejó a Miami en inferioridad numérica y contribuyó directamente al colapso final.

    Ezequiel Abadia-Reda - N/A:

    Entró en el minuto 86, pero estuvo demasiado poco tiempo sobre el terreno de juego como para recibir una valoración justa.

    Kily Gonzalez - 5/10:

    El sistema 3-4-3 del técnico controló el balón, pero careció de profundidad, lo que se tradujo en solo tres disparos a puerta. La decisión de dar entrada a Morales salió espectacularmente mal, y el equipo pareció tácticamente desajustado tras la tarjeta roja.

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