La estructura táctica del Inter Miami fue puesta a la prueba definitiva en un encuentro intenso en el que su solidez defensiva se vino abajo en los últimos instantes. Con un sistema 3-4-3 diseñado para facilitar la libertad creativa de Messi, las Garzas tuvieron problemas para mantener la igualdad ante la incesante presión del Columbus Crew. A pesar de tener el 56 % de la posesión, Miami solo consiguió tres disparos a puerta.

El partido cambió por una serie de errores disciplinarios y la fragilidad defensiva en los minutos finales. Aunque Messi marcó el gol del empate en el minuto 33 para neutralizar el penalti inicial de Josef Martinez, Miami no pudo sostener la presión.

La entrada de Morales resultó desastrosa, ya que su doble amonestación en muy poco tiempo dejó al equipo visitante con diez hombres en el minuto 90+6. Esta inferioridad numérica fue aprovechada de inmediato por Jamal Thiare, que asestó el golpe definitivo en el noveno minuto del tiempo añadido para sentenciar el destino de Miami.