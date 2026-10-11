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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Inter Miami contra el DC United: Luis Suárez y Lionel Messi desmantelan a los visitantes en una goleada de cuatro tantos

Player ratings
Inter Miami CF
L. Messi
FEATURES
Inter Miami CF vs DC United
DC United
Major League Soccer
Luiz Suárez

El Inter Miami firmó una exhibición ofensiva de máxima eficacia para derrotar por 4-0 al DC United en el Nu Stadium, impulsado por los dobletes de Luis Suárez y Lionel Messi. La victoria refuerza las aspiraciones de Miami para la postemporada, con su legendaria pareja aportando de forma decisiva durante todo el partido.

El Inter Miami ofreció una lección táctica magistral en las transiciones y explotó sin piedad la defensa adelantada del DC United para firmar una contundente victoria por 4-0. El tono del partido quedó marcado ya en el minuto tres, cuando Suarez aprovechó un envío de German Berterame. Aunque los visitantes intentaron mantener una presión alta constante, la superior seguridad técnica de Miami en el tercio medio le permitió superar la presión inicial, lo que desembocó en un segundo gol de Suarez antes del descanso que prácticamente quebró la resistencia visitante.

La segunda parte se convirtió en el espectáculo de Messi, ya que el maestro argentino aprovechó los cada vez mayores espacios verticales. Marcó apenas dos minutos después de la reanudación tras una combinación con Suarez, y luego añadió el cuarto en la hora de partido después de que Rodrigo De Paul lo encontrara.

En defensa, Miami se mantuvo compacto y limitó al DC United a solo dos disparos a puerta, pese a que los visitantes encontraron a veces cierto éxito por las bandas.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair - 7/10:

    Una noche relativamente tranquila para el guardameta, pero se mantuvo concentrado para conservar la portería a cero. Realizó 2 paradas y mostró un buen dominio de su área durante los breves momentos de presión aérea de DC United. Su distribución ayudó a iniciar las secuencias que llevaron al dominio de Miami en la posesión.

    Gonzalo Lujan - 7/10:

    Lujan estuvo disciplinado en su posicionamiento y rara vez se vio sorprendido por las incorporaciones al ataque de DC United. Aunque fue menos aventurero en ataque que Reguilon, su solidez defensiva fue un componente clave de la portería a cero del equipo.

    Casemiro - 8/10:

    Ubicado en el corazón de la defensa, el veterano utilizó su élite lectura del juego para interceptar peligrosos pases verticales. Actuó como el principal encargado de sacar el balón desde atrás, manteniendo un alto porcentaje de acierto en el pase y aportando la estabilidad estructural necesaria para que los atacantes se movieran con libertad.

    Micael - 7/10:

    Una actuación sólida junto a Casemiro. Se impuso físicamente en sus duelos individuales y se aseguró de que la línea defensiva se mantuviera compacta. Su posicionamiento limitó a los delanteros de DC United a intentos de baja probabilidad antes de ser sustituido en el minuto 70.

    Sergi Reguilon - 7/10:

    Reguilon aportó una excelente amplitud por el flanco izquierdo, actuando como una vía de escape vital cuando el juego se congestionaba por dentro. Cumplió bien con sus tareas defensivas antes de ser sustituido en el minuto 78, asegurándose de que los visitantes encontraran poco éxito por su banda.

  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Centrocampista

    Rodrigo De Paul - 8/10:

    El motor del centro del campo de Miami. La capacidad de trabajo de De Paul fue excepcional, aportando la cobertura defensiva que permitió al tridente ofensivo mantenerse arriba. Coronó una actuación incansable con la asistencia en el segundo gol de Messi en el minuto 60, antes de ser sustituido en los últimos compases.

    David Ayala - 7/10:

    Ayala desempeñó un papel vital en la presión inicial, alterando el ritmo de DC United. Movió el balón con rapidez y eficacia, asegurando que la transición de la defensa al ataque fuera fluida. Fue sustituido en el minuto 70 después de un gran derroche físico.

    Matias Galarza - 7/10:

    Galarza aportó el nexo entre el centro del campo más retrasado y el ataque. Su capacidad para moverse en los medios espacios dificultó a DC United seguir sus movimientos, y fue clave para mantener el 62 % de posesión del que disfrutó Miami.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    Ataque

    Lionel Messi - 9/10:

    Messi sigue siendo el gran factor diferencial. Tras una primera parte más discreta, explotó tras el descanso y marcó en los minutos 47 y 60. Su influencia sobre el césped abrió espacios para todos los demás, y su asistencia secundaria en el segundo gol puso de manifiesto su visión inigualable.

    Luis Suarez - 9/10:

    Una actuación de época del uruguayo. Suarez estuvo letal y marcó en los minutos 3 y 39 para dejar a Miami con el partido totalmente bajo control. Su inteligencia volvió a quedar patente con su asistencia para el primer gol de Messi en el minuto 47. Demostró que su instinto depredador sigue intacto, liderando el ataque con una enorme inteligencia táctica.

    German Berterame - 8/10:

    Aunque no vio puerta, la aportación de Berterame fue vital. Dio las asistencias en los dos goles de Suarez en la primera parte, mostrando un gran altruismo y precisión en el último tercio. Sus movimientos sin balón generaron problemas constantes a los laterales del DC United.

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  • FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZULAFP

    Suplentes y entrenador

    Riquelme Fillipi - 6/10:

    Entró en el minuto 61 por Suarez. Mantuvo la intensidad alta y ofreció una amenaza fresca ante una defensa que acusaba el cansancio, aunque el ritmo del partido ya había bajado cuando él entró.

    Telasco Segovia - 6/10:

    Entró en el minuto 70 por Ayala. Ayudó a cerrar el partido con pases serenos y mantuvo la estructura del centro del campo.

    Maximiliano Falcon - 6/10:

    Sustituyó a Micael en el minuto 70 y se integró en la línea defensiva sin ningún problema, asegurándose de que la portería a cero se mantuviera intacta.

    Alexander Shaw - N/A:

    Entró en el minuto 78. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

    Ian Fray - N/A:

    Un cambio táctico tardío en el minuto 78. Cumplió en su breve aparición.

    Kily Gonzalez - 9/10:

    El entrenador acertó de pleno con su planteamiento. Al permitir que DC United tuviera una parte de la posesión en zonas no peligrosas, creó el espacio a la espalda de su defensa para que Suarez y Messi lo explotaran. Su equipo se mostró bien trabajado, equilibrado y contundente en todas las fases del partido.

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