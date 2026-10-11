El Inter Miami ofreció una lección táctica magistral en las transiciones y explotó sin piedad la defensa adelantada del DC United para firmar una contundente victoria por 4-0. El tono del partido quedó marcado ya en el minuto tres, cuando Suarez aprovechó un envío de German Berterame. Aunque los visitantes intentaron mantener una presión alta constante, la superior seguridad técnica de Miami en el tercio medio le permitió superar la presión inicial, lo que desembocó en un segundo gol de Suarez antes del descanso que prácticamente quebró la resistencia visitante.

La segunda parte se convirtió en el espectáculo de Messi, ya que el maestro argentino aprovechó los cada vez mayores espacios verticales. Marcó apenas dos minutos después de la reanudación tras una combinación con Suarez, y luego añadió el cuarto en la hora de partido después de que Rodrigo De Paul lo encontrara.

En defensa, Miami se mantuvo compacto y limitó al DC United a solo dos disparos a puerta, pese a que los visitantes encontraron a veces cierto éxito por las bandas.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Nu Stadium...