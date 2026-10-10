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Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores del Inter contra el Parma: Marcus Thuram se lleva todos los focos en la contundente victoria por 3-0 del equipo de Chivu

Inter Milán
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Inter Milán vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A
M. Thuram
C. Chivu

El Inter firmó una actuación letal en la primera parte para arrollar al Parma por 3-0 en el Giuseppe Meazza. Los goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram dejaron los puntos asegurados antes del descanso.

El Inter de Milán mantuvo su imponente presencia en lo más alto de la Serie A con una contundente goleada por 3-0 al Parma Calcio 1913. El partido quedó prácticamente sentenciado en los primeros 31 minutos, ya que el equipo de Cristian Chivu aprovechó su superioridad táctica y su dominio territorial. Con un 59 % de posesión y 2,36 goles esperados (xG), el Inter nunca dio sensación de verse en apuros ante un Parma al que le costó mucho meterse en el encuentro.

El primer gol llegó pronto, cuando Petar Sucic vio puerta en el minuto 13 y marcó el tono de un duelo de claro dominio local. Hakan Calhanoglu amplió la ventaja poco después desde el punto de penalti, castigando a los visitantes por sus errores defensivos. El golpe definitivo lo dio Marcus Thuram, que culminó una brillante jugada colectiva asistido por Henrikh Mkhitaryan. La segunda parte fue un mero trámite, ya que el Inter administró su esfuerzo físico, dejó la portería a cero y se llevó los tres puntos sin mayores complicaciones.

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    Portero y defensa

    Josep Martinez - 7/10

    Una noche tranquila para el español, al que el frente de ataque del Parma apenas puso a prueba. Hizo dos paradas para mantener la portería a cero y mostró su habitual serenidad con el balón, ayudando al Inter a salir jugando desde atrás ante una presión esporádica.

    Yann Bisseck - 7/10

    El joven defensa mostró una gran presencia física y una excelente lectura del juego. Estuvo sólido en los duelos individuales y se mostró cómodo conduciendo el balón hacia el centro del campo, contribuyendo a la solidez defensiva del Inter durante los 90 minutos.

    Benjamin Pavard - 8/10

    El francés fue el arquitecto de la línea defensiva, colocándose a la perfección para interceptar cualquier ataque incipiente del Parma. Su distribución fue de élite y encontró a menudo a los carrileros con cambios de orientación que estiraron al rival.

    Carlos Augusto - 7/10

    Actuando en la línea de tres atrás, Augusto ofreció una excelente velocidad de recuperación y flexibilidad táctica. Equilibró sus tareas defensivas con inteligentes incorporaciones al ataque cuando el Inter pasaba a su fase ofensiva.

  • imago-sport-1084330338.jpgBeautiful Sports International

    Centrocampo

    Hakan Calhanoglu - 8/10

    Fue una vez más el latido del centro del campo. Transformó su penalti con una precisión clínica en el minuto 18 para poner el 2-0 y marcó el ritmo del partido hasta su sustitución en el minuto 61. Su golpeo a balón parado fue una amenaza constante.

    Andy Diouf - 7/10

    Actuación de mucho despliegue del joven jugador. Diouf cubrió muchísimo terreno, presionó a los centrocampistas del Parma y permitió a Calhanoglu tener libertad para crear. Finalmente fue sustituido por Lucas Henrique en el minuto 73.

    Petar Sucic - 8/10

    Actuación sobresaliente del centrocampista, que abrió el marcador en el minuto 13. Sus llegadas tardías al área fueron una constante, y su calidad técnica en espacios reducidos ayudó al Inter a superar con facilidad el bloque medio del Parma.

    Henrikh Mkhitaryan - 8/10

    El veterano no mostró señales de bajar el ritmo y dio la asistencia clave en el gol de Marcus Thuram en el minuto 31. Su lectura de los espacios y la precisión de sus pases fueron fundamentales en el tercer gol del Inter, poniendo de relieve su valor táctico, que sigue intacto.

    Federico Dimarco - 7/10

    Con el brazalete de capitán, Dimarco fue una salida constante por la banda izquierda. Aunque no firmó una contribución directa de gol, sus centros llevaron peligro de forma continua y contribuyeron a los 21 centros totales del Inter durante el partido.


  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Pio Esposito - 6/10

    El joven delantero trabajó duro para liderar el ataque y crear espacios para su compañero de delantera. Aunque no vio puerta, su movimiento sin balón fue vital antes de ser sustituido por Lautaro Martinez a la hora de partido.

    Marcus Thuram - 9/10

    El mejor del partido. Thuram fue una amenaza constante para la defensa del Parma y coronó una brillante actuación con un gol bien definido en el minuto 31. Su potencia y su juego asociativo fueron fundamentales en el dominante primer tiempo del Inter.

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  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lautaro Martínez - 6/10

    Entró en el minuto 61 por Thuram. Aportó piernas frescas y mantuvo ocupados a los defensores del Parma, aunque la intensidad del partido había bajado cuando entró en juego.

    Aleksandar Stankovic - 6/10

    Entró en el minuto 61 para aportar estabilidad en el centro del campo. No se complicó y se aseguró de que el Inter mantuviera el control de las zonas centrales.

    Ange-Yoan Bonny - 6/10

    Entró en el minuto 61 por Esposito. Dejó algunos buenos detalles, pero el Inter estaba ya en modo gestión del partido durante su tiempo sobre el césped.

    Luis Henrique - 6/10

    Sustituyó a Diouf en el minuto 73. Ayudó a asegurar la victoria sin pasar apuros importantes.

    Djed Spence - 6/10

    Debutó por fin en el minuto 73. Se le vio rápido y con ganas de impresionar, dejando una muestra del despliegue físico que aporta por la banda derecha.

    Cristian Chivu - 9/10

    Una lección táctica de Chivu. Planteó el partido para que el Inter explotara pronto las debilidades del Parma, y el encuentro quedó prácticamente sentenciado dentro de la primera media hora. Sus cambios llegaron en el momento justo para preservar a jugadores clave de cara a los próximos partidos.

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