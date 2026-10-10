El Inter de Milán mantuvo su imponente presencia en lo más alto de la Serie A con una contundente goleada por 3-0 al Parma Calcio 1913. El partido quedó prácticamente sentenciado en los primeros 31 minutos, ya que el equipo de Cristian Chivu aprovechó su superioridad táctica y su dominio territorial. Con un 59 % de posesión y 2,36 goles esperados (xG), el Inter nunca dio sensación de verse en apuros ante un Parma al que le costó mucho meterse en el encuentro.
El primer gol llegó pronto, cuando Petar Sucic vio puerta en el minuto 13 y marcó el tono de un duelo de claro dominio local. Hakan Calhanoglu amplió la ventaja poco después desde el punto de penalti, castigando a los visitantes por sus errores defensivos. El golpe definitivo lo dio Marcus Thuram, que culminó una brillante jugada colectiva asistido por Henrikh Mkhitaryan. La segunda parte fue un mero trámite, ya que el Inter administró su esfuerzo físico, dejó la portería a cero y se llevó los tres puntos sin mayores complicaciones.