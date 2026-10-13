J. Martinez - 4/10

Una noche difícil para el portero, que recibió ocho disparos a puerta y encajó cuatro goles. Aunque realizó cuatro paradas que evitaron un resultado aún más abultado, le faltó autoridad en el área durante los tramos de constantes cambios de posesión de la segunda parte.

Y. Bisseck - 5/10

Dejó destellos de su capacidad para avanzar con el balón, pero quedó fuera de posición en los rápidos contraataques liderados por Forbs. Su presencia física no bastó para dar solidez a una defensa que se mostró cada vez más frágil a medida que el partido se abrió.

M. Akanji - 4/10

Una noche para olvidar para el experimentado central. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 39 y tuvo dificultades para controlar los movimientos de Tresoldi. Su habitual serenidad con el balón quedó empañada por su mal posicionamiento al replegarse en los cinco contraataques que el Brujas logró culminar con éxito.

A. Bastoni - 5/10

Fue el jugador del Inter que mejor sacó el balón desde atrás, pero a menudo quedó aislado cuando el Brujas aprovechó los espacios a la espalda de los carrileros, que se habían sumado al ataque. Poco pudo hacer para frenar la ofensiva rival cuando la estructura defensiva se desmoronó en los últimos veinte minutos.

F. Dimarco - 6/10

Fue una amenaza constante en el último tercio del campo y dio la asistencia a Martinez en su primer gol, en el minuto 44. Sin embargo, descuidó sus tareas defensivas y fue sustituido en el minuto 78 tras un partido exigente en la banda izquierda.