Pese al contratiempo inicial, el Inter mantuvo la calma, dominó la posesión con un 65,1 % y fue anulando poco a poco al centro del campo rival. El empate justo antes del descanso resultó decisivo y cambió por completo la dinámica anímica a favor de los visitantes.
La segunda parte fue una lección de gestión del partido y de cambios decisivos. Con 3,35 goles esperados (xG) frente a los 0,9 del Bolonia, el marcador final reflejó fielmente la superioridad creativa del Inter. La victoria permite al Inter seguir invicto en lo más alto de la tabla tras siete jornadas y reafirma su condición de equipo a batir en la lucha por el Scudetto. Estas son las notas de los jugadores del Inter: