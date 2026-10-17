Josep Martinez - 6/10

El portero tuvo una noche relativamente tranquila pese a encajar un gol temprano. Poco pudo hacer Martinez para evitar la certera definición de Pobega en el minuto 10. Terminó el partido con tres paradas y dio seguridad al Inter, que completó 683 pases, aunque su distribución de balón apenas se vio puesta a prueba bajo una presión intensa.

Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

Situado a la derecha de la defensa de tres, Bisseck se impuso en lo físico, pero en ocasiones le faltó la disciplina posicional necesaria para frenar los contraataques tempranos. Se asentó a medida que avanzaba el partido y contribuyó a la solidez defensiva del equipo, que limitó a los locales a solo cuatro tiros a puerta.

Manuel Akanji - 8/10

Como pilar central de la defensa, Akanji fue fundamental en la salida de balón y obtuvo valoraciones altas en distintas métricas estadísticas. Organizó eficazmente la zaga tras el golpe inicial del gol encajado, asegurándose de que la línea defensiva se mantuviera adelantada para reducir el espacio disponible para los atacantes rivales.

Alessandro Bastoni - 7,5/10

Bastoni aportó sus habituales pases verticales desde atrás y a menudo actuó como organizador auxiliar. Aunque no participó directamente en los goles, su capacidad para superar la primera línea de presión fue vital para mantener el control del partido.