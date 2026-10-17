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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Notas de los jugadores del Inter ante el Bolonia: Thuram y Augusto lideran una remontada eficaz en la segunda parte

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C. Augusto
M. Thuram
Inter Milán
Bologna vs Inter Milán
Bologna
Serie A

El Inter de Milán mantuvo su posición al frente de la Serie A con una trabajada victoria por 3-1 ante el Bolonia en el estadio Renato Dall'Ara. El partido empezó mal para el equipo de Christian Chivu: Tommaso Pobega aprovechó un error defensivo para adelantar al conjunto local antes de que se cumplieran diez minutos.

Pese al contratiempo inicial, el Inter mantuvo la calma, dominó la posesión con un 65,1 % y fue anulando poco a poco al centro del campo rival. El empate justo antes del descanso resultó decisivo y cambió por completo la dinámica anímica a favor de los visitantes.

La segunda parte fue una lección de gestión del partido y de cambios decisivos. Con 3,35 goles esperados (xG) frente a los 0,9 del Bolonia, el marcador final reflejó fielmente la superioridad creativa del Inter. La victoria permite al Inter seguir invicto en lo más alto de la tabla tras siete jornadas y reafirma su condición de equipo a batir en la lucha por el Scudetto. Estas son las notas de los jugadores del Inter:

  • Portero y defensa

    Josep Martinez - 6/10

    El portero tuvo una noche relativamente tranquila pese a encajar un gol temprano. Poco pudo hacer Martinez para evitar la certera definición de Pobega en el minuto 10. Terminó el partido con tres paradas y dio seguridad al Inter, que completó 683 pases, aunque su distribución de balón apenas se vio puesta a prueba bajo una presión intensa.

    Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

    Situado a la derecha de la defensa de tres, Bisseck se impuso en lo físico, pero en ocasiones le faltó la disciplina posicional necesaria para frenar los contraataques tempranos. Se asentó a medida que avanzaba el partido y contribuyó a la solidez defensiva del equipo, que limitó a los locales a solo cuatro tiros a puerta.

    Manuel Akanji - 8/10

    Como pilar central de la defensa, Akanji fue fundamental en la salida de balón y obtuvo valoraciones altas en distintas métricas estadísticas. Organizó eficazmente la zaga tras el golpe inicial del gol encajado, asegurándose de que la línea defensiva se mantuviera adelantada para reducir el espacio disponible para los atacantes rivales.

    Alessandro Bastoni - 7,5/10

    Bastoni aportó sus habituales pases verticales desde atrás y a menudo actuó como organizador auxiliar. Aunque no participó directamente en los goles, su capacidad para superar la primera línea de presión fue vital para mantener el control del partido.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampo

    Piotr Zielinski: 7,5/10

    Zielinski dejó destellos de brillantez técnica y dio la asistencia decisiva para el gol de Carlos Augusto en el minuto 69. Marcó bien el ritmo antes de ser sustituido en los últimos minutos, tras aprovechar los espacios entre líneas.

    Nicolo Barella: 8/10

    El capitán predicó con el ejemplo y dio la asistencia clave para que Marcus Thuram empatara justo antes del descanso. Barella fue el motor del equipo: avanzó constantemente y dio continuidad al juego. Su energía en las transiciones fue la principal razón por la que el equipo pudo remontar el gol encajado al inicio.

    Federico Dimarco: 6,5/10

    Dimarco ofreció una salida constante por la banda izquierda, aportando amplitud y enviando balones peligrosos al área. Aunque no participó directamente en ningún gol antes de salir en el minuto 69, su posicionamiento obligó a los laterales rivales a replegarse.

    Luis Henrique: 5/10

    Henrique tuvo una actuación complicada en el centro del campo. Cometió un error costoso al principio: perdió el balón ante Juan Miranda en una acción que desembocó directamente en el primer gol. Le costó recuperar el ritmo y Andy Diouf lo sustituyó en el minuto 69, cuando el entrenador buscaba más verticalidad.

    Petar Sucic: 6,5/10

    Sucic cumplió con disciplina, ayudando en las coberturas defensivas y dando libertad a Barella para moverse por el campo. Sin embargo, desperdició una ocasión clarísima para ampliar la ventaja en el minuto 76: remató al poste con la portería vacía.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Ataque

    Marcus Thuram - 7,5/10

    Thuram fue la referencia en ataque y respondió cuando más importaba. Su remate de cabeza en el minuto 44 llegó en el momento justo y desanimó al rival poco antes del descanso. Siguió siendo una amenaza constante, aunque vio la tarjeta amarilla por simular en el minuto 61 antes de ser sustituido en el 79.

    Francesco Pio Esposito - 5/10

    Una noche difícil para el joven delantero. A Esposito le costó tener una incidencia significativa en el partido y vio la tarjeta amarilla en el minuto 35 por una entrada fruto de la frustración. Fue el primer jugador sustituido, a comienzos de la segunda parte.

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  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Suplentes y entrenador

    Carlos Augusto - 9/10

    El jugador que cambió el partido. Entró en el minuto 69 y marcó en su primer contacto con el balón para adelantar a su equipo. Después, dio la asistencia para el gol que sentenció el encuentro en los últimos minutos. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 79, su aportación desde el banquillo fue sobresaliente.

    Ange-Yoan Bonny - 8/10

    Sustituyó a Esposito en el minuto 58 y aportó la presencia física que faltaba en ataque. Le anularon un gol por fuera de juego en el minuto 82, pero se resarció de inmediato al marcar el tercero apenas un minuto después y dejar el partido prácticamente sentenciado.

    Andy Diouf - 6/10

    Entró por Henrique para aportar frescura y cumplió con su cometido, ayudando a conservar la ventaja durante los últimos veinte minutos.

    Henrikh Mkhitaryan - S/C

    Entró en el minuto 79 por Thuram para aportar la serenidad de un veterano.

    Hakan Calhanoglu - S/C

    Entró por Zielinski en los últimos minutos para ayudar a controlar la fase final del partido.

    Christian Chivu - 8,5/10

    El entrenador merece un enorme reconocimiento por su flexibilidad táctica. Al detectar la necesidad de introducir cambios en el último tercio del campo, Chivu acertó al dar entrada a Bonny y Augusto: ambos suplentes marcaron para asegurar la victoria tras remontar.

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