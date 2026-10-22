El Crystal Palace mostró una gran resistencia táctica para sumar un punto en el intimidante ambiente de Estambul. Tras una primera parte frustrante, en la que Wilfrid Ndidi adelantó a los locales en el tiempo añadido, el Palace salió con una verticalidad renovada.

La eficacia de Pino y la fortaleza física de Mateta cambiaron por completo la dinámica del partido en los diez minutos posteriores al descanso. El Crystal Palace aprovechó la defensa adelantada del Besiktas para darle la vuelta al marcador.

Sin embargo, el encuentro siguió siendo caótico hasta el pitido final. El Besiktas logró empatar por medio del suplente Jerome Olaitan en el minuto 73, aprovechando un breve despiste de la defensa de tres del Palace.

Pese a la expulsión de Umit Akdag, del Besiktas, en los últimos minutos, el equipo de Pierre Sage no encontró el gol de la victoria. Se marchó del estadio Tupras con un punto muy trabajado que lo mantiene de lleno en la lucha por alcanzar las eliminatorias.

GOAL Los jugadores del Crystal Palace desde el estadio Tupras...