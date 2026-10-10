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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Chelsea contra el AFC Bournemouth: Jordan Henderson y Joao Pedro brillan en una goleada de cinco tantos

Chelsea
Bournemouth
Chelsea vs Bournemouth
Premier League

El Chelsea desmanteló al AFC Bournemouth por 5-1 en Stamford Bridge con una exhibición dominante de eficacia ofensiva. Un inicio histórico y un doblete de Joao Pedro en la segunda parte aseguraron una victoria contundente para el equipo de Xabi Alonso.

El Chelsea regresó del parón internacional de forma devastadora, al lograr una histórica victoria por 5-1 sobre el AFC Bournemouth en Stamford Bridge. El Chelsea impuso su dominio casi de inmediato y batió récords de la Premier League al ponerse con dos goles de ventaja en los tres primeros minutos. Ese arranque fulgurante marcó el tono de un partido en el que la flexibilidad táctica del Chelsea y su acierto de cara a gol dejaron sin respuesta a los visitantes.

Pese a un breve susto al inicio de la segunda parte, cuando Evanilson recortó distancias para el Bournemouth, el Chelsea mantuvo la calma. El ajuste táctico orquestado por Alonso permitió al conjunto local explotar una y otra vez la adelantada línea defensiva del Bournemouth. El doblete de Pedro y el segundo tanto tardío de Jordan Henderson redondearon una actuación que subrayó la creciente cohesión del Chelsea bajo su nueva dirección técnica y lo aupó hasta la quinta plaza de la clasificación de la Premier League.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Portería y defensa

    E. Martínez - 7/10

    El guardameta argentino fue en gran medida un espectador durante buena parte de la primera mitad, pero se mantuvo atento cuando fue requerido. Poco pudo hacer para evitar el gol de Evanilson en el minuto 51, dada la cercanía del disparo. Martínez realizó 3 paradas a lo largo del partido, aportando una base estable para la salida de balón del Chelsea desde atrás.

    J. Acheampong - 7/10

    Actuando en el perfil derecho de la línea de tres defensas, el joven mostró una madurez impropia de su edad. Fue disciplinado en su posicionamiento, ayudando a neutralizar a los carrileros del Bournemouth y contribuyendo a las 19 intercepciones registradas por la defensa del Chelsea. Su capacidad para cerrarse permitió a los carrileros tener más libertad para proyectarse al ataque.

    M. Lacroix - 8/10

    Una presencia física dominante en el corazón de la defensa, Lacroix ganó la mayoría de sus duelos y fue crucial para que el Chelsea se impusiera en 5 disputas aéreas. Lideró la zaga con eficacia, asegurando que los balones directos del Bournemouth rara vez encontraran destinatario. Su distribución fue precisa y ayudó a iniciar las transiciones con rapidez.

    L. Colwill - 7/10

    El capitán predicó con el ejemplo, ofreciendo serenidad con el balón y una defensa agresiva hacia delante. Aunque formó parte del desajuste defensivo que permitió el único gol del Bournemouth, su lectura del juego en líneas generales fue excelente. Completó los 90 minutos, asegurando que la línea de tres mantuviera su estructura pese a los siete córners del Bournemouth.

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampista

    C. Palmer - 8/10

    El eje creativo del equipo, Palmer fue fundamental en el vendaval inicial. Dio una asistencia apenas 2 minutos después del comienzo para asistir a Henderson. Su visión y la precisión de sus pases fueron excepcionales hasta su sustitución en el minuto 88, encontrando constantemente espacios entre líneas.

    M. Rogers - 8/10

    Rogers mostró su instinto de cara a puerta al marcar el segundo gol del Chelsea en apenas el minuto 3 de juego. Su energía en la zona media fue vital para ganar la batalla del centro del campo, y enlazó el juego con eficacia con los carrileros. Fue sustituido en los últimos minutos tras un esfuerzo incansable.

    J. Henderson - 9/10

    Una actuación de época del veterano centrocampista. Henderson abrió el marcador en el minuto 2 y mostró una gran resistencia en el tramo final del partido para añadir su segundo gol y el quinto del Chelsea en el minuto 70. También dio la asistencia del gol de Rogers, lo que le convirtió en la figura central del histórico inicio del Chelsea.

    M. Caicedo - 7/10

    De vuelta al once inicial, Caicedo aportó la protección defensiva necesaria, permitiendo que los jugadores más creativos brillaran. Estuvo eficaz en la posesión y frenó varios contraataques del Bournemouth antes de ser sustituido por Lavia en el minuto 72 para gestionar la carga de trabajo.

    P. Chavarria - 8/10

    Una amenaza constante por banda, los centros de Chavarria fueron uno de los aspectos más destacados de la segunda mitad. Dio la asistencia del segundo gol de Joao Pedro en el minuto 67. Su trabajo defensivo fue igualmente impresionante, replegándose para asegurarse de que el Chelsea rara vez quedara en inferioridad en las bandas.

    P. Neto - 7/10

    La velocidad de Neto fue una molestia constante para el Bournemouth. Dio la asistencia del primer gol de Joao Pedro justo después de la reanudación, en el minuto 46. Su verticalidad obligó a los visitantes a defender muy atrás, aunque en ocasiones estuvo desacertado en el último pase antes de ser sustituido en el minuto 83.

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    Ataque

    J. Pedro - 9/10

    El jugador más destacado en el último tercio, Joao Pedro exhibió un movimiento y una definición de élite. Marcó dos veces, primero en el minuto 46 para acabar con el impulso del Bournemouth y de nuevo en el 67 para dejar el partido sentenciado. Su trabajo sin balón también fue crucial en la presión alta del Chelsea.

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    Suplentes y entrenador

    R. Lavia - 6/10

    Entró en el minuto 72 por Caicedo. No se complicó y ayudó a cerrar el partido, manteniendo el 50 % de posesión del Chelsea.

    M. Palestra - 6/10

    Entró en el minuto 72 para aportar piernas frescas en la transición defensiva. Se asentó rápido y formó parte de la unidad que evitó cualquier reacción final del Bournemouth.

    D. Welbeck - N/D

    Entró en el minuto 83 por Neto. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

    Estevao - N/D

    Saltó al campo en el minuto 84 por Rogers. Aportó algo de energía en los minutos finales.

    M. Gusto - N/D

    Sustituyó a Palmer en el minuto 88 para reforzar el lado derecho en el tramo final.

    X. Alonso - 9/10

    El planteamiento táctico de Alonso fue perfecto. El sistema 3-4-2-1 permitió al Chelsea sobrecargar las zonas centrales y explotar las bandas al mismo tiempo. La decisión de poner a Henderson de inicio en un papel más adelantado dio resultado de inmediato, y sus cambios llegaron en el momento perfecto para mantener la intensidad y proteger a los jugadores clave.

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