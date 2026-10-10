C. Palmer - 8/10

El eje creativo del equipo, Palmer fue fundamental en el vendaval inicial. Dio una asistencia apenas 2 minutos después del comienzo para asistir a Henderson. Su visión y la precisión de sus pases fueron excepcionales hasta su sustitución en el minuto 88, encontrando constantemente espacios entre líneas.

M. Rogers - 8/10

Rogers mostró su instinto de cara a puerta al marcar el segundo gol del Chelsea en apenas el minuto 3 de juego. Su energía en la zona media fue vital para ganar la batalla del centro del campo, y enlazó el juego con eficacia con los carrileros. Fue sustituido en los últimos minutos tras un esfuerzo incansable.

J. Henderson - 9/10

Una actuación de época del veterano centrocampista. Henderson abrió el marcador en el minuto 2 y mostró una gran resistencia en el tramo final del partido para añadir su segundo gol y el quinto del Chelsea en el minuto 70. También dio la asistencia del gol de Rogers, lo que le convirtió en la figura central del histórico inicio del Chelsea.

M. Caicedo - 7/10

De vuelta al once inicial, Caicedo aportó la protección defensiva necesaria, permitiendo que los jugadores más creativos brillaran. Estuvo eficaz en la posesión y frenó varios contraataques del Bournemouth antes de ser sustituido por Lavia en el minuto 72 para gestionar la carga de trabajo.

P. Chavarria - 8/10

Una amenaza constante por banda, los centros de Chavarria fueron uno de los aspectos más destacados de la segunda mitad. Dio la asistencia del segundo gol de Joao Pedro en el minuto 67. Su trabajo defensivo fue igualmente impresionante, replegándose para asegurarse de que el Chelsea rara vez quedara en inferioridad en las bandas.

P. Neto - 7/10

La velocidad de Neto fue una molestia constante para el Bournemouth. Dio la asistencia del primer gol de Joao Pedro justo después de la reanudación, en el minuto 46. Su verticalidad obligó a los visitantes a defender muy atrás, aunque en ocasiones estuvo desacertado en el último pase antes de ser sustituido en el minuto 83.